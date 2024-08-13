Fenerbahçe-Lille maçı CANLI YAYIN

Fenebahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fransa'nın Lille ekibini ağırlıyor.

STAT: Ülker

HAKEM: Jose Maria Sanchez (İspanya)

SAAT: 20.00

YAYIN: Exxen

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Mert Hakan, Maximin, Tadic, Dzeko

İlk maçta rakibine deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kendisini play-off turuna taşıyacak skoru almaya çalışıyor.

TUR İÇİN İHTİMALLER Fenerbahçe, Lille karşısında 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını bir üst tura yazdıracak. Lille'in galibiyeti ve beraberliğin Fransız ekibini play-off'a taşıyacağı eşleşmede, 1 farklı Fenerbahçe galibiyeti halinde ise maç uzayacak. 15'er dakikalık 2 uzatma devresinde skorun değişmemesi durumunda ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

REKLAM SLAVIA PRAG-UNION SAINT-GILLOISE GALİBİYLE EŞLEŞECEK Fenerbahçe, Lille'i geçmesi durumunda play-off turunda Slavia Prag-Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ilk maçı 20 ya da 21 Ağustos'ta, rövanşı ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapacak. Fenerbahçe, bu rakibini de geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak. Sarı-lacivertliler, Lille'e elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.