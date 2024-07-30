Fenerbahçe - Lille maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu 4-3 biten ilk maçın ardından Lugano'yu 2-1 mağlup ederek 3. Eleme Turu'nda Lille'nin rakibi oldu. Jose Mourinho yönetiminde üçüncü resmi maçına çıkacak olan sarı lacivertliler, Lille engelini geçip adını bir üst turuna yazdırmak istiyor. Peki, "Fenerbahçe - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Lille maçının oynanacağı tarih...
Fenerbahçe - Lille maçı için nefesler tutuldu. 2. Eleme Turu maçlarında Lugano'yu 4-3 ve 2-1'lik skorlarla elemeyi başaran temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Lille'in rakibi oldu. Peki, "Fenerbahçe - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Lille maçı ne zaman sorusunun yanıtı...
FENERBAHÇE LİLLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turun maçında Lugano'yu eleyen Fenerbahçe, 3. eleme turunda Lille'in rakibi oldu.
Fenerbahçe - Lille maçı ilk maçı, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.
DİKKAT ÇEKEN OYUNCULAR
Lille kadrosunun en dikkat çeken oyuncuları kaleci Lucas Chevalier, savunmada Bafode Diakite, Tiago Santos, Nabil Bentaleb, Angel Gomes, Arnar Haraldsson, Edon Zhegrova ve Jonathan David olarak gösteriliyor.
Forvet Jonathan David'in adı uzun süredir Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alıyor.
GELEN OYUNCULAR
Ethan Mbappe
Thomas Meunier
Mukau
GİDEN OYUNCULAR
Leny Yoro
Yusuf Yazıcı
Adam Ounas
Ivan Cavaliero
Adam Jakubech