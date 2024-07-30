Fenerbahçe - Lille maçı için nefesler tutuldu. 2. Eleme Turu maçlarında Lugano'yu 4-3 ve 2-1'lik skorlarla elemeyi başaran temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Lille'in rakibi oldu. Peki, "Fenerbahçe - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Lille maçı ne zaman sorusunun yanıtı...