Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Manchester United ile karşı karşıya geliyor. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde Fenerbahçe - Manchester United maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı taraftarlar tarafından mercek altına alındı. Sarı lacivertliler Avrupa Ligi'nde Union Saint - Gilloise karşısında galip gelirken, Twente deplasmanından beraberlikle ayrıldı. Manchester United ise Porto ve Twente ile berabere kaldı. Peki, Fenerbahçe - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Manchester United maçının muhtemel 11'i ve yayıncı kuruluşuna ilişkin tüm detaylar...
Fenerbahçe - Manchester United maçı için nefesler tutuldu. Temsilcimiz, Avrupa Ligi'nde çıktığı 2 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik alarak 4 puan topladı. ‘Kırmızı Şeytanlar’ın ise 2 beraberliği bulunuyor. Zorlu mücadeleye kısa bir süre kalırken, Fenerbahçe - Manchester United maçının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Manchester United maçı muhtemel 11'leri...
FENERBAHÇE- MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe-Manchester United maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak
FENERBAHÇE- MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe muhtemel 11'i
Livakovic, Mert, Djiku, Becao, Osayi, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, İrfan Can, en-Nesyri
FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI
Sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi maç programı şu şekilde;
24 Ekim | Fenerbahçe-Manchester United
7 Kasım | AZ Alkmaar-Fenerbahçe
28 Kasım | Slavia Prag-Fenerbahçe
11 Aralık | Fenerbahçe-Athletic Bilbao