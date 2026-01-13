Habertürk
        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Medicana: 3 - Igor Gorgonzola Novara: 2 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Medicana: 3 - Igor Gorgonzola Novara: 2 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 4'üncü maçında İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola Novara'yı 3-2 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü.

        Giriş: 13.01.2026 - 22:06 Güncelleme: 13.01.2026 - 22:06
        F.Bahçe Medicana, namağlup liderliğini sürdürdü!
        CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara’yı 3-2 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.

        Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, CEV Başkanı Roko Sikiric, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, genel sekreter Orhan Demirel, yönetim kurulu üyesi Murat Emanetoğlu ve CEV Genel Direktörü Vuk Karanovic de izledi.

        Fenerbahçe Medicana, gruptaki 5’inci maçında 29 Ocak’ta Benfica ile deplasmanda karşılaşacak.

        SALON: Burhan Felek Vestel

        HAKEMLER: Yves Kalin, Ricardo Ferreira

        FENERBAHÇE MEDİCANA: Gizem Örge (L), Milenkovic, Bedart-Ghani, Korneluk, Orro, Aslı Kalaç, Fedorovtseva, Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Arelya Karasoy, Vargas

        IGOR GORGONZOLA NOVARA: Van Avermaet, Cambi, Herbots, Squarcini, De Nardi (L), Leonardi (L), Alsmeier, Ishikawa, Bonifacio, Carraro, Tolok, Melli

        SETLER: 20-25, 25-22, 25-12, 20-25, 15-10

        SÜRE: 118 dakika (26’, 29’, 20’, 28’, 15’)

