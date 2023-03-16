FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?



Temsilcimiz Fenerbahçe'nin çeyrek finale yükselmesi için İspanyol ekibi Sevilla'yı rövanş maçında 3 farklı mağlup etmesi gerekiyor.



Deplasman golü uygulamasının kaldırılması nedeniyle sarı lacivertli ekibimiz, rakibini 2 farklı mağlup etmesi halinde umutlarını uzatmalara taşıyacak. Uzatmalarda da iki farkın korunması halinde turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.