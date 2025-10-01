Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Nice maçına hazır - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Nice maçına hazır

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın evinde Fransız ekibi Nice ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 17:21 Güncelleme: 01.10.2025 - 17:21
        Fenerbahçe, Nice maçına hazır!
        UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın Fransız ekibi Nice'i ağırlayacak olan Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Sakatlığı bulunan Jhon Duran'ın katılmadığı antrenman 5'e 2 çalışmasıyla sürdü. Ardından futbolcular 3 hücum 2 savunma olacak şekilde dar alanda çift kale çalışma gerçekleştirdi.

        İdmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktiksel çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

        Antrenmanı, yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları da takip etti.

