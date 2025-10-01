Fenerbahçe, Nice maçına hazır
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın evinde Fransız ekibi Nice ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın Fransız ekibi Nice'i ağırlayacak olan Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Sakatlığı bulunan Jhon Duran'ın katılmadığı antrenman 5'e 2 çalışmasıyla sürdü. Ardından futbolcular 3 hücum 2 savunma olacak şekilde dar alanda çift kale çalışma gerçekleştirdi.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktiksel çalışmasının yapıldığı öğrenildi.
Antrenmanı, yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları da takip etti.