Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Jose Mourinho, İstanbul'da! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Jose Mourinho, İstanbul'da!

        Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Jose Mourinho'yu taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı. Portekizli teknik adam, taraftara açık törende sarı-lacivertlilere imza atacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2024 - 14:41 Güncelleme: 02.06.2024 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jose Mourinho, İstanbul'da!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe, Jose Mourinho'ya kavuştu. Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Jose Mourinho'yu taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.

        FENERBAHÇE'DEN ARKA ARKAYA PAYLAŞIMLAR

        İMZA TÖRENİ SAAT 19.00'DA!

        Fenerbahçe, Jose Mourinho için saat 19.00'da imza töreni düzenleyecek. Başarılı teknik adam için stadyumda düzenlenecek imza töreni taraftarlara da açık olacak. Mourinho'nun imza törenine yoğun bir katılım olması bekleniyor. Fenerbahçe, imza töreninde sorun yaşanmaması için stadyum kapılarının saat 17.00'de açılacağını duyurdu.

        TARAFTARA MESAJ YOLLADI

        Jose Mourinho, cumartesi akşamı kulüp internet sitesinden yayınlanan video ile Fenerbahçeli taraftarlara mesaj yolladı. Portekizli teknik adam, "Merhaba Fenerbahçeliler, yarın (pazar) Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım" ifadelerini kullandı.

        Öte yandan Fenerbahçe'den Jose Mourinho'nun imza törenine dair yapılan paylaşımda ise stadyumdan bir görsel paylaşıldı ve "Bu stat ne heyecanlar yaşadı ne başarıları kucakladı, milyonlarca kalp burada attı! Ve şimdi yeni umutların başlangıcı olmak için hazırlanıyor! Saracoğlu, saat 19.00'da yeni teknik direktörü Jose Mourinho'yu ve büyük taraftarını bekliyor!" sözleri kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        LGS maratonu sona erdi: Soru ve cevap anahtarları yayımlandı (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
        LGS maratonu sona erdi: Soru ve cevap anahtarları yayımlandı (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri başladı
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri başladı
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Netanyahu'nun danışmanı: İsrail anlaşmayı kabul etti
        Netanyahu'nun danışmanı: İsrail anlaşmayı kabul etti
        "Âşık olmak istiyorum"
        "Âşık olmak istiyorum"
        Seycan hemşirenin ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yolu yapan firma kusurlu
        Seycan hemşirenin ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yolu yapan firma kusurlu
        İran'ın eski cumhurbaşkanı yeniden aday
        İran'ın eski cumhurbaşkanı yeniden aday
        Kağıtahane'de üniversiteli Aslıhan Zengin'e bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 ay sonra yakalandı
        Kağıtahane'de üniversiteli Aslıhan Zengin'e bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 ay sonra yakalandı
        Kuzey Kore Güney'e çöp dolu 720 balon daha gönderdi
        Kuzey Kore Güney'e çöp dolu 720 balon daha gönderdi
        Van Gölü Ekspresi'nde kanlı valiz! İçinden parçalanmış ceset çıktı
        Van Gölü Ekspresi'nde kanlı valiz! İçinden parçalanmış ceset çıktı
        Finale Jose Mourinho ve Fenerbahçe damgası!
        Finale Jose Mourinho ve Fenerbahçe damgası!
        Son bir yılda acı bilanço: Scooterler ölüme davetiye çıkartıyor
        Son bir yılda acı bilanço: Scooterler ölüme davetiye çıkartıyor
        'Organik sinema' fırsat mı?
        'Organik sinema' fırsat mı?
        ABD'li Senatörden Netanyahu'ya: Savaş suçlusu
        ABD'li Senatörden Netanyahu'ya: Savaş suçlusu
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        'Karakter üzerime yapıştı'
        'Karakter üzerime yapıştı'
        Arda Güler tarihe geçti!
        Arda Güler tarihe geçti!