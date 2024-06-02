Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Jose Mourinho, İstanbul'da!

Fenerbahçe, Jose Mourinho'ya kavuştu. Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Jose Mourinho'yu taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.

Fenerbahçe, Jose Mourinho için saat 19.00'da imza töreni düzenleyecek. Başarılı teknik adam için stadyumda düzenlenecek imza töreni taraftarlara da açık olacak. Mourinho'nun imza törenine yoğun bir katılım olması bekleniyor. Fenerbahçe, imza töreninde sorun yaşanmaması için stadyum kapılarının saat 17.00'de açılacağını duyurdu.

TARAFTARA MESAJ YOLLADI

Jose Mourinho, cumartesi akşamı kulüp internet sitesinden yayınlanan video ile Fenerbahçeli taraftarlara mesaj yolladı. Portekizli teknik adam, "Merhaba Fenerbahçeliler, yarın (pazar) Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fenerbahçe'den Jose Mourinho'nun imza törenine dair yapılan paylaşımda ise stadyumdan bir görsel paylaşıldı ve "Bu stat ne heyecanlar yaşadı ne başarıları kucakladı, milyonlarca kalp burada attı! Ve şimdi yeni umutların başlangıcı olmak için hazırlanıyor! Saracoğlu, saat 19.00'da yeni teknik direktörü Jose Mourinho'yu ve büyük taraftarını bekliyor!" sözleri kullanıldı.