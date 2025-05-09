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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Başakşehir-Feenrbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı muhtemel 11'i

        Süper Lig'de şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe, 35. hafta maçında Başakşehir'e konuk olacak. Lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertliler, Başakşehir'i mağlup ederek şampiyonluk umutlarını son 3 maça taşımayı hedefliyor. Fenerbahçe'de zorlu mücadele öncesi 3 eksik bulunurken, teknik direktör Jose Mourinho sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde netleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 09.05.2025 - 10:54 Güncelleme: 09.05.2025 - 10:57
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam RAMS Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarınan canlı yayınlanacak.

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        Ligde oynadığı 32 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 75 puan toplayan sarı-lacivertli takım, ikinci sırada bulunuyor.

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        Süper Lig'deki son maçında evinde Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalarak şampiyonluk yarışından uzaklaştı. Sarı-lacivertliler, Başakşehir'i mağlup ederek şampiyonluk şansını son 3 maça taşımak istiyor.

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        FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

        Fenerbahçe'de 3 futbolcu, RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş ile sarı kart cezalısı Çağlar Söyüncü, RAMS Başakşehir maçında görev yapamayacak.

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        Sakatlığını atlatan ve takımla çalışan Sofyan Amrabat ise görev verilmesi durumunda maçta oynayacak.

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        DEPLASMANDA 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR

        Bu sezon rakip sahalarda bir kez mağlup olan Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 8 karşılaşmada yenilmedi. Sarı-lacivertli ekip bu periyotta ikas Eyüpspor ve Galatasaray ile berabere kalırken, TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor, Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor ve Gaziantep FK maçlarından ise üçer puanla ayrıldı.

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        Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:

        8

        İrfan Can Eğribayat

        9

        Mert Müldür

        10

        Skriniar

        11

        Yusuf Akçiçek

        12

        Kostic

        13

        İsmail

        14

        Fred

        15

        Oğuz

        16

        Szymanski

        17

        Talisca

        18

        En-Nesyri

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