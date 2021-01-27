Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigFenerbahçe
ABONE OL

Fenerbahçe'nin değişilmezi Altay Bayındır!

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 42 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin en istikrarlı ismi Altay Bayındır oldu. Sarı-lacivertli takımın ligde yaptığı 20 maçın 19'unda forma giyen kaleci Altay, 1710 dakika sahada kaldı

Fenerbahçe'nin değişilmezi Altay Bayındır!

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk yarısını 42 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de en istikrarlı oyuncu Altay Bayındır oldu.

Sarı-lacivertli ekip, her takımın bir haftayı maç yapmadan geçtiği ligin 21 hafta süren ilk yarısında 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Ligin ilk yarısında fileleri 42 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 23 gol gördü.

EN İSTİKRARLI İSİM ALTAY

Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geçiren kaleci Altay Bayındır, ligin ilk yarısında teknik direktör Erol Bulut'un en fazla süre verdiği isim olarak dikkati çekti.

Süper Lig'in ilk yarısında, Ziraat Türkiye Kupası'nda gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı olduğu için sadece 1 maçta forma giyemeyen Altay, diğer 19 müsabakanın tamamında ilk 11'de görev yaptı.

Altay Bayındır, bu süreçte 1710 dakika sahada kalarak Fenerbahçe'nin ligde en istikrarlı oyuncusu oldu.

Sarı-lacivertli ekipte Altay'dan sonra en fazla süreyi, çıktığı 19 karşılaşmada 1689 dakika sahada kalan Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo aldı.

EN GOLCÜ UNVANI 5 OYUNCUDA

Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk yarısında en fazla gol atan oyuncu unvanını 5 isim paylaştı.

Süper Lig'in ilk yarısında fileleri 42 kez havalandıran Fenerbahçe'de 16 futbolcu gol atma başarısı gösterdi.

Ligin ilk yarısında fileleri 4'er kez havalandıran Mame Thiam, Ozan Tufan, Mbwana Samatta, Papiss Cisse ve Dimitrios Pelkas, en golcü oyuncular olarak öne çıktı.

Sarı-lacivertli ekipte Enner Valencia, Jose Ernesto Sosa, Mert Hakan Yandaş ve Diego Perotti ise 3'er gol kaydetti.

Gökhan Gönül ile Sinan Gümüş 2'şer gol atarken, Marcel Tisserand, Luiz Gustavo, Serdar Aziz, Nazım Sangare ve Ferdi Kadıoğlu ise birer kez ağları havalandırdı. Fenerbahçe'nin hanesine yazılan bir golü ise rakip takım oyuncusu kendi kalesine attı.

EN HIRÇINI SİNAN GÜMÜŞ

Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe'nin en hırçın oyuncusu Sinan Gümüş oldu.

Sarı-lacivertli takımda 18 farklı futbolcu, ligin ilk yarısında 3 kırmızı ve 44 sarı kart gördü. Bu isimler arasında 1 kırmızı ve 3 sarı kartı bulunan Sinan, en hırçın oyuncu olarak dikkati çekti.

Fenerbahçe'de ayrıca Serdar Aziz ile Mauricio Lemos ligin ilk yarısında birer kırmızı kartla cezalandırıldı.

FUTBOLCULARIN PERFORMANSI

Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk yarısında forma giyen futbolcuların performansı şöyle:

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ASLAN TEKLİFİ! Son dakika: Galatasaray Mohamed'i gözüne kestirdi!
FUTBOLMohamed Aslan oluyor!
BOMBA! Son dakika: Fenerbahçe tarnsferde hız kesmiyor! İki isim birden
FUTBOLFenerbahçe'de son dakika!
Son dakika: Adana Demirspor'da olaylı gece! Başkan Murat Sancak görevi bırakıyor...
FUTBOLAdana Demirspor'da olaylı gece!
TARİHİ GÜN| Mesut Özil imza töreni ne zaman? Son dakika Fenerbahçe haberleri
FUTBOLMesut Özil çılgınlığı
Beşiktaş haberleri: Aboubakar'dan Hulk açıklaması
FUTBOLAboubakar'dan Hulk açıklaması
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberleri! Hulk olmazsa hedef Ahmed Musa!
FUTBOLHulk olmazsa hedef Ahmed Musa!
Seyircisiz deplasman ne kadar başarılı? Son dakika analiz haber
FUTBOLTaraftarlar gerçekten itici güç mü?
Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil derbide 11'de
FUTBOLDerbide 11'de!
SÜPER FİNAL! Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Kupa finali ne zaman?
FUTBOLİstanbul'da Süper Final!
Trabzonspor taraftarından Joao Pereira'ya duygusal veda
FUTBOLJoao Pereira'ya duygusal veda