LİGDE 18 MAÇTA 20 GOL ATTI

Fenerbahçe'de bu sezon fırtına gibi esen Valencia, sarı-lacivertli formayla 30 resmi maçta 23 gol atıp, 4 de asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, ligde ise 18 maçta 20 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor.