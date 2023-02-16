Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia'ya Premier Lig kancası!

Fenerbahçe'de bu sezon attığı gollerle sarı-lacivertlileri Süper Lig ve Avrupa'da taşıyan Enner Valencia'ya sürpriz bir talip çıktı. İngiliz basınında yer alan habere göre Ekvadorlu golcüyü Premier Lig ekibi gündemine aldı.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia'ya Premier Lig kancası!

    Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de attığı 20 golle krallık yarışında zirvede yer alan Enner Valencia'ya sürpriz bir talip çıktı. 
  • Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia'ya Premier Lig kancası!

    Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki Ekvadorlu golcü, Premier Lig ekibi Aston Villa'nın radarına girdi. 
  • Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia'ya Premier Lig kancası!

    İngiliz The Mirror gazetesinde yer alan habere göre; gelecek sezon hücum hattını güçlendirmek isteyen Aston Villa, teknik direktör Unai Emery'nin talebi üzerine Fenerbahçe'nin yıldızını gündemine aldı.
  • Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia'ya Premier Lig kancası!

    Mirror'a konuşan kulüp yetkilisi, "Aston Villa, Ekvadorlu forvet oyuncusu Enner Valencia'yı yaz transferi için transfer listesine aldı ve onu İngiltere'ye geri getirmek için görüşmelere başladı" ifadesini kullandı.
  • Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia'ya Premier Lig kancası!

    Haberde, Premier Lig kulübünün ikinci sezonu opsiyonlu olmak üzere, oyuncuya 2 sezonluk bir teklifte bulunduğu bilgisi de yer aldı.
  • Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia'ya Premier Lig kancası!

    BARCELONA İLE ADI GEÇMİŞTİ

    Öte yandan Valencia ile İspanyol devi Barcelona'nın da ilgilendiği iddia edilmişti.
  • Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia'ya Premier Lig kancası!

    Ünlü golcünün menajeri Barcelona ile transfer konusunda bir görüşme yaptıklarını ancak daha sonra bağlantının koptuğunu bildirmişti. 
  • Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia'ya Premier Lig kancası!

    Brezilya ekiplerinin de Fenerbahçeli golcüyle ilgilendiği iddia ediliyor. Brezilya basını, Internacional'in oyuncuya teklifte bulunduğunu iddia etse de kulüp yetkilileri bu bilgiyi doğrulamadı.
  • Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia'ya Premier Lig kancası!

    LİGDE 18 MAÇTA 20 GOL ATTI

    Fenerbahçe'de bu sezon fırtına gibi esen Valencia, sarı-lacivertli formayla 30 resmi maçta 23 gol atıp, 4 de asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, ligde ise 18 maçta 20 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor. 
  • Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia'ya Premier Lig kancası!

    Valencia, İngiltere Premier Lig'de daha önce West Ham United ve Everton formaları da giymişti. 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.