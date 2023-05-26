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Fenerbahçe'nin kiralıkları yüzleri güldürüyor!

Fenerbahçe'den beklentinin altında kalan ve teknik sebeplerle kiralık olarak başka takımlara transfer olan oyuncular, sergilediği performansla beğeni topluyor

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  • Fenerbahçe'nin kiralıkları yüzleri güldürüyor!

    Fenerbahçe’nin kiralık olarak yollarını ayırdığı oyuncular performanslarıyla adından söz ettiriyor. 
  • Fenerbahçe'nin kiralıkları yüzleri güldürüyor!

    Mergim Berisha, Emir Ortakaya ve Bruma bu futbolcular arasında en çok dikkat çeken isimler oldu.
  • Fenerbahçe'nin kiralıkları yüzleri güldürüyor!

    Sezon başında Augsburg’a kiralanan Berisha; hızlı bir şekilde Alman ekibine adapte olurken, verdiği katkıyla beğeni topladı.
  • Fenerbahçe'nin kiralıkları yüzleri güldürüyor!

    24 maçta 9 gol 4 asistlik performans sergileyen başarılı forvet , Alman Milli Takımı’nın oynadığı hazırlık maçlarının kadrosuna da dahil edildi.
  • Fenerbahçe'nin kiralıkları yüzleri güldürüyor!

    Augsburg yönetiminin, Berisha’nın bonservisini 4 milyon euro karşılığında Fenerbahçe’den almak istediği belirtiliyor.
  • Fenerbahçe'nin kiralıkları yüzleri güldürüyor!

    Emir Ortakaya da, Göztepe’deki performansıyla göz doldurdu. 
  • Fenerbahçe'nin kiralıkları yüzleri güldürüyor!

    33 maçta forma giyen genç oyuncu; bu karşılaşmaların tümüne 11’de başlarken, savunmanın merkezinde değişilmez isimlerden biri oldu.
  • Fenerbahçe'nin kiralıkları yüzleri güldürüyor!

    Fenerbahçe’de yeterince forma şansı bulamayan Bruma ise Braga’daki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
  • Fenerbahçe'nin kiralıkları yüzleri güldürüyor!

    19 maçta 4 gol 5 asistlik bir performans sergileyen Portekizli oyuncu, kritik dakikalarda kaydettiği gollerle de kısa sürede taraftarların sevgilisi oldu.
  • Fenerbahçe'nin kiralıkları yüzleri güldürüyor!

    Braga ve Porto’nun, 28 yaşındaki oyuncu için sezon sonunda Fenerbahçe’nin kapısını çalacağı öğrenildi.

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