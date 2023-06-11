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Fenerbahçe'nin kupa hasreti, İzmir'de bitti

Fenerbahçe Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek yaklaşık 9 yıllık kupa hasretini sona erdirdi.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Fenerbahçe'nin kupa hasreti, İzmir'de bitti

    Fenerbahçe Futbol Takımı, yaklaşık 9 yıllık kupa hasretini sona erdirdi.
  • Fenerbahçe'nin kupa hasreti, İzmir'de bitti

    Fenerbahçe, son kupasını 25 Ağustos 2014'te kaldırmıştı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 2013-2014 sezonunu şampiyon tamamlama başarısı göstermişti.
  • Fenerbahçe'nin kupa hasreti, İzmir'de bitti

    Yanal'ın sezon sonunda ayrılmasının ardından takımın başına geçen İsmail Kartal yönetiminde TFF Süper Kupa maçına çıkan Fenerbahçe, Galatasaray'ı penaltılarda geçerek kupa sevinci yaşamıştı.
  • Fenerbahçe'nin kupa hasreti, İzmir'de bitti

    Sarı-lacivertliler daha sonra 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında mücadele ettiği hiçbir kulvarda kupa kazanma başarısı gösteremedi. 
  • Fenerbahçe'nin kupa hasreti, İzmir'de bitti

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda da şampiyonluğa ulaşamayarak kupa sevinci yaşayamadı.

     
  • Fenerbahçe'nin kupa hasreti, İzmir'de bitti

    ALİ KOÇ'UN FUTBOLDA İLK KUPASI

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbol branşında ilk kupasını kazandı.
  • Fenerbahçe'nin kupa hasreti, İzmir'de bitti

    2018 yılında başkan olan Ali Koç, Türkiye Kupası ile futbolda ilk kupa zaferine ulaştı.
  • Fenerbahçe'nin kupa hasreti, İzmir'de bitti
  • Fenerbahçe'nin kupa hasreti, İzmir'de bitti

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