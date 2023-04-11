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Fenerbahçe'nin kurtarıcısı Miha Zajc! İşte Zajc'ın bu sezonki performansı...

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Mücadelenin 51. dakikasında müthiş bir gol atan Miha Zajc durumu 1-1'e getirdi ve galibiyet ateşini körükledi. Maç sonunda ise Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı. Peki Miha Zajc bunu ilk defa mı yaptı? İşte Fenerbahçe taraftarının 11'de görmek istediği Slovenyalı futbolcunun bu sezonki performansı...

Fenerbahçe'nin kurtarıcısı Miha Zajc! İşte Zajc'ın bu sezonki performansı...

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Fenerbahçe, ilk yarısında 1-0 yenik duruma düştüğü müsabakayı 2-1 kazanarak kritik bir üç puan aldı. Sarı-lacivertlilerde galibiyet ateşini fitilleyen Miha Zajc 51. dakikada attığı harika golle maça damgasını vurdu.

Fenerbahçe taraftarının sık sık ilk 11'de görmek istediği Slovenyalı futbolcu yine oyuna sonradan girip maçın kaderini değiştirdi. Bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Miha Zajc toplamda 4 gol ve 3 asist yaptı. Peki Fenerbahçe, Zajc'ın etkili olduğu maçlarda kaç galibiyet aldı? Zajc hangi maçlarda oyuna sonradan girip takımına katkı sağladı? İşte Slovenyalı yıldızın bu sezonki portresi...

Fenerbahçe henüz sezonun ilk maçında Ümraniyespor ile çok zorlu bir maç oynadı. 3-3 biten karşılaşmada oyuna sonradan giren Miha Zajc takımına puanı getiren 3. golde Mergim Berisha'ya asist yaptı. Zajc 26 dakika oynadığı ilk karşılaşmayı 1 asistle tamamladı.

Süper Lig'in 3. haftasında ise mücadeleye 11'de başlayan Zajc, takımının Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ettiği maçta 1 gol attı. Zajc 62 dakika sahada kalırken mücadeleyi 1 golle tamamladı. Süper Lig'in ilk 4 haftası forma şansı bulan Slovenyalı oyuncu sonrasındaki 6 Süper Lig maçında hiç süre alamadı.

Ligin 12. haftasında kadroya geri dönen Zajc 23. haftaya kadar zaman zaman süre bulsa da takımına katkı sağlayamadı. 24. haftadaki Kayserispor maçında 45. dakikada oyuna giren Zajc, Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golde asist yaptı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

26, 27 ve 28. haftalarda da maçlara 11'de başlamayan Zajc kısıtlı süre alsa da bu üç haftada 1 gol ve 1 asist yaptı. Özellikle dün oynanan 28. hafta maçında oyuna 2. yarı dahil olan Slovenyalı oyuncu 51. dakikada attığı golle takımının galibiyet almasında önemli rol oynadı.

Zajc'ın Süper Lig'deki performansı:

Fenerbahçe: 3 - Ümraniyespor: 3 - 26 dakika | 1 asist
Fenerbahçe: 4 - Adana Demirspor: 2 - 62 dakika | 1 gol
Kayserispor: 1 -Fenerbahçe: 2 - 45 dakika | 1 asist
Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 2 - 45 dakika | 1 gol

TÜRKİYE KUPASI PERFORMANSI

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maça çıkan Miha Zajc, İstanbulspor karşılaşmasında 5 dakika süre alsa da Rizespor karşılaşmasında 90 dakika süre aldı ve takımının ilk golünü attı. Fenerbahçe o karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Çeyrek final mücadelesinde ise maça 11 başlayan başarılı oyuncu ikinci yarı yerini Crespo'ya bıraktı.

AVRUPA LİGİ

Fenerbahçe bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması ve sonrasında toplam 8 maça çıktı. Gruplardaki ilk 4 maçta süre bulamayan Miha Zajc, sarı-lacivertlilerin evinde oynadığı Rennes mücaledesinde oyuna sonradan girdi. Sahada 29 dakika kalan Sloven oyuncu 82. dakikada bulduğu frikik golüyle durumu 3-2'ye getirdi ve takımının sahadan 3-3 berabere ayrılmasında önemli rol oynadı.

Fenerbahçe: 3 - Rennes: 3 - 29 dakika | 1 gol

PERFORMANS BİLGİLERİ

27 maç | 4 gol | 3 asist | 1272 dakika

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