Fenerbahçe'nin kuruluşunun 118. yıl dönümü kutlandı!

Törene Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyeleri, yüksek divan ve kongre üyeleri, amatör şubelerin sorumluları, sporcular ve kulüp çalışanları katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler ve ebediyete intikal eden üyeler için saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu yaptı.

Konuşmalarına devam eden Mosturoğlu, "1907 yılında Ziya Songülen, Ayetullah Bey, Necip Okaner, Asaf Beşpınar ve Enver Yetiker tarafından kurulan Kulübümüz, 118 yıllık ulu bir çınardır. Bu çınar ulu gövdesiyle Türk sporuna yön veren, Türkiye’nin ve hatta ‘Dünyanın En Büyük Spor Kulübü’dür. Yarıştığımız spor branşlarında, ulusal tüm yarışmalarda, finallerin bir tarafında mutlaka bizim sporcularımız ve takımlarımız vardır. Bu gıpta edilecek durum övünerek söylemek isterim ki kulübümüzün bir geleneğidir. Uluslararası yarışmalarda da sporcularımız ve takımlarımız ülkemizin gururu olmaktadır. Kulüp karşılaşmaları ve mili takımlarda sporcularımız her yıl ülkemize en çok madalyayı kazandırma onurunu kulübümüze yaşatmaktadır. Bu başarılar olimpiyatlara en çok sporcu ile iştirak eden kulüp olmamızı sağlamış ve amatör sporlardaki ezici üstünlüğümüz bu şekilde taçlanmıştır. Her vesileyle ifade ettiğim üzere biz Fenerbahçeliler, asla yenilmeyi kabul etmeyiz. Fenerbahçe, mücadelenin, isyanın, başkaldırmanın, direnişin adıdır. İstiklal Savaşı’nda da, 3 Temmuz destanında da bu ruh vardır. Bu ruh daima bizim duruşumuzu biçimlendirecektir. Bizler, Fenerbahçe’ye hizmet eden kişileriz. Hepimiz faniyiz. Fenerbahçe ise ulu çınar şeklinde yücelen bir kurumdur. Yöneticiler, sporcular, teknik adamlar… Mutlaka bir ömrümüz var, sonunda gelip geçeceğiz. Ama Fenerbahçe ilelebet baki kalacaktır. Nesilleri Fenerbahçeli yapan tüm eski sporcularımıza şükranlarımı sunuyorum. Bugün faal olan sporcularımıza da aynı yoldan yürüyerek yeni nesilleri Fenerbahçeli yapacak başarılarla dolu kariyerler diliyorum. 'Bizim için dönülmez tek yol Fenerbahçe’dir' sözünü benimseyen bizler, bu uğurda bedel ödeyenleri, bu kulübü bizler için dönülmez kılan, manevi değerlerle yücelten tüm başkan ve yöneticilerimizi, sporcularımızı, antrenörlerimizi şükran ve minnetle yâd ediyorum. 118 yaşında olan kulübümüzü nice yıllara taşıyacak taraftarımıza her şart ve koşulda karşılıksız ve bitmeyen sevgileri ve sarsılmaz bağlılıkları için şükranlarımı sunuyorum. İyi ki Fenerbahçeliyiz, yaşasın sonsuza kadar Fenerbahçe” diyerek sözlerini tamamladı.

CAN GEBETAŞ: DOĞUM GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN

Fenerbahçe Futbol A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş konuşmasında, “Sayın Yüksek Divan Kurulu Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu Üyelerim, Değerli Fenerbahçe camiası ve kıymetli taraftarlarımız, hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Bugün çok özel bir gün; 3 Mayıs. Fenerbahçemizin doğum günü. 1907 yılında, tutkuyla ve sonsuz bir inançla atılan temellerin bugün 118'inci yılını kutluyoruz. Bu vesileyle, Fenerbahçemize gönül vermiş tüm üyelerimizi, sporcularımızı ve milyonlarca taraftarımızı yürekten kutluyorum. Fenerbahçe, kurulduğu günden bugüne yalnızca spor alanında elde ettiği başarılarla değil, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük ve en etkili sivil toplum kuruluşlarından biri olarak toplumumuzun sesi ve vicdanı olmayı başarmıştır. Tarih boyunca; ülkemizin toplumsal meselelerine duyarsız kalmamış, eğitime, kültüre, sağlığa ve sosyal sorumluluk projelerine destek vermiştir. Unutmamalıyız ki, bu kulüp sadece sahalarda kazanılan kupalarla değil, toplumun kalbinde yarattığı değişimle büyümüştür ve giderek de büyümektedir. Doğum günümüz kutlu olsun! Değerli Fenerbahçeliler; 3 Mayıs tarihinin kuruluş yıl dönümümüz olarak kabul edilmesi, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kulübümüzü ziyaret ettiği gün olmasındandır. Bu ziyaretle Atatürk, sporu yalnızca bir rekabet aracı değil, milletin kaderini değiştirecek bir bilinç ve direniş olarak tanımladı. Böylelikle o gün; Fenerbahçe'nin kaderi de çizildi; Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk ilkelerine sonsuza kadar bağlı kalmak. Mustafa Kemal Atatürk’ün ziyareti, 1. Dünya Savaşı sonunda dönemin zorlu şartlarında gerçekleşti. O gün, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, henüz 11 yaşında olan kulübümüzün genlerine cesaret ve direnişi kodladı. Üzerinden bir asır geçmiş olsa da Fenerbahçe, defalarca kendisine karşı kurulan kumpasları boşa çıkarmayı başardı. Söz konusu vatan olduğunda, Fenerbahçe olduğunda, mücadele etmekten bir an olsun geri durmadı. O dönemde işgalci güçlere karşı cesurca başkaldıran ve kapatılma tehdidine rağmen asla geri adım atmayan Fenerbahçe, 92 yıl sonra okyanus ötesinden yapılan saldırılara karşı yine kalkan oldu, kulübüne ve ülkesine dimdik ayakta kalarak sahip çıktı. Ve bu yüzden, Fenerbahçe sadece bir spor kulübü değil; bir direnişin, bir onurun, bir inancın adıdır. ‘Neden Fenerbahçe yıkılmaz?’ derseniz işte bu sebepledir. Bugün, Cumhuriyetimizin ve çağdaş Türkiye’nin en güçlü sembollerinden biri olan kulübümüz, Atatürkçü çizgisinden hiçbir zaman ödün vermemiştir, bundan sonra da vermeyecektir. Çağdaş, laik, demokratik bir Türkiye’nin savunucusu olan Fenerbahçe, gençlerimize Atatürk'ün mirasını aktarmakta, onları dünya standartlarında başarılı sporcular ve bireyler olarak yetiştirmektedir. Bu duruşumuz, kulübümüzün sonsuz gücünün ve saygınlığının temel kaynağıdır. Kıymetli Fenerbahçeliler, Konuşmamın sonuna gelirken, sizlere geçtiğimiz yıl vizyona giren "Zaferin Rengi" filmini hatırlatmak isterim. Lütfen bir an düşünün ve hatırlayın: Atatürk’ün kulübümüzü ziyaret ettiği o sahnelerin canlandırıldığı anı izlerken neler hissettiniz? Sahnenin her saniyesinde, Atamızın gurur dolu bakışları gözlerimizi doldururken, yüreklerimiz "İyi ki Fenerbahçeliyiz" diyerek çarpmadı mı? İşte o sahne, tarihi ve bugünün duygularını birbirine karıştırarak hepimizi bir kez daha bu büyük sevdanın parçası olmanın eşsiz gururuyla buluşturdu. Kulübümüzün kuruluşunun 118. yılını ve Atatürk’ün tarihi ziyaretini kutlarken gururumuzu, sevincimizi ve coşkumuzu bir kez daha en yüksek sesle ifade ediyoruz” diye konuştu.

DENİZ ARPAT: FENERBAHÇELİ OLMAK MİLLİ DEĞERLERİ SAHİPLENMEK DEMEKTİR

Yöneticilerin ardından kürsüye çıkan Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi optimist sporcusu Deniz Arpat yaptığı konuşmada, “Fenerbahçeli olmak sadece bu kulüp çatısı altında spor yapmak değil, aynı zamanda bir duruşa sahip olmak, ülkesinin milli değerlerini sahiplenmek ve bir aile olmak demektir” dedi. Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden yürüyen bu kulübün sporcusu olmanın haklı gururundan da bahseden genç sporcu, her platformda Fenerbahçe’yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarının altını çizdi.