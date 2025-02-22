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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Fenerbahçe'nin rakibi Rangers, evinde St.Mirren'e mağlup! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin rakibi Rangers, evinde St.Mirren'e mağlup!

        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Glasgow Rangers, İskoçya Ligi'nde konuk ettiği St.Mirren'e 2-0 mağlup oldu ve 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 23:49 Güncelleme: 22.02.2025 - 23:49
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        F.Bahçe'nin akibi Rangers'a şok!
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        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers, İskoçya Ligi'nde şok bir mağlubiyet aldı. Rangers, ligin 27. haftasında sahasında St.Mirren'e 2-0 mağlup olurken, 9 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

        Rangers'a karşı St.Mirren'e galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Mikael Mandron ve 70. dakikada Toyosi Olusanya kaydetti.

        Rangers, bu sonuçla 56 puanda kalırken, lider Celtic'in 13 puan gerisine düştü. 2 maç sonra kazanan St.Mirren ise puanını 34'e yükseltti.

        Rangers, gelecek hafta Kilmarnock'a konuk olacak. St. Mirren ise Hearts deplasmanına gidecek.

        Fenerbahçe ile Rangers arasındaki ilk maç 6 Mart'ta Kadıköy'de, rövanş ise 13 Mart'ta Glasgow'da oynanacak.

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