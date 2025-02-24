Fenerbahçe'nin rakibinde ayrılık!

UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi Glasgow Rangers'ta beklenmeyen bir ayrılık gerçekleşti.

RANGERS'TA CLEMENT DÖNEMİ SONA ERDİ

Rangers, teknik direktör Philippe Clement ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp, Philippe'e görev yaptığı süre boyunca gösterdiği sıkı çalışma ve özveriden dolayı içten teşekkürlerini iletmek istiyor. Kulüpten konuyla ilgili daha detaylı açıklama ilerleyen günlerde yapılacak." ifadeleri kullanıldı.

Rangers yönetimi üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Clement'in 16 aylık serüvenine nokta koyma kararı aldı.

İskoçya Ligi'nde St. Mirren'e 2-0 kaybeden Rangers, lider Celtic'in 13 puan gerisine düşmüştü.

FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, 6 Mart Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda Rangers'ı konuk edecek. Bu eşleşmenin rövanşı 13 Mart'ta İskoçya'da oynanacak.