Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
Trendyol Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için 3. ön eleme ve play-off turu oynayacak. İlk olarak 3. ön eleme turunda mücadele edecek olan sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri belli oldu. Kanarya'yı 3. ön eleme turunda güçlü rakipler bekliyor. İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...
Fenerbahçe, Süper Lig’i ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonuna 3. ön eleme turundan katılma hakkı kazanmıştı. Sarı-lacivertliler 3. ön eleme turuna seri başı olarak katılma şansını ise kaybetmişti.
Kanarya'nın eleme maçları takvimi netleşirken, muhtemel rakipleri ise kura çekiminin ardından belli oldu.
F.BAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki ilk maçını 5-6 Ağustos 2025 tarihlerinde oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 12 Ağustos 2025’te gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe bu turu geçtiği takdirde, play-off turuna yükselecek ve ilk maçını 19-20 Ağustos 2025’te, ikinci maçını ise 26-27 Ağustos 2025’te oynayacak. Sarı-lacivertliler iki elemeyi de geçmesi halinde adını Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yazdıracak.
İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri:
Benfica (Portekiz)