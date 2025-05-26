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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için 3. ön eleme ve play-off turu oynayacak. İlk olarak 3. ön eleme turunda mücadele edecek olan sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri belli oldu. Kanarya'yı 3. ön eleme turunda güçlü rakipler bekliyor. İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 13:00 Güncelleme: 18.06.2025 - 14:00
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        Fenerbahçe, Süper Lig’i ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonuna 3. ön eleme turundan katılma hakkı kazanmıştı. Sarı-lacivertliler 3. ön eleme turuna seri başı olarak katılma şansını ise kaybetmişti.

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        Kanarya'nın eleme maçları takvimi netleşirken, muhtemel rakipleri ise kura çekiminin ardından belli oldu.

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        F.BAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki ilk maçını 5-6 Ağustos 2025 tarihlerinde oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 12 Ağustos 2025’te gerçekleştirilecek.

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        Fenerbahçe bu turu geçtiği takdirde, play-off turuna yükselecek ve ilk maçını 19-20 Ağustos 2025’te, ikinci maçını ise 26-27 Ağustos 2025’te oynayacak. Sarı-lacivertliler iki elemeyi de geçmesi halinde adını Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yazdıracak.

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        İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri:

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        Benfica (Portekiz)

        7

        Rangers (İskoçya) - Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin galibi

        8

        Club Brugge (Belçika)

        9

        Feyenoord (Hollanda)

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