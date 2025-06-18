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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır haberleri: Cami inşaatına girdi... Yürekleri yaktı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Cami inşaatına girdi... Yürekleri yaktı!

        Diyarbakır'da, girdiği inşaat halindeki camide elektrik akımına kapılan 10 yaşındaki Hasan Gülçer (10), yüksekten düştü. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Gülçer, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 14:25 Güncelleme: 18.06.2025 - 15:31
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        Cami inşaatına girdi... Yürekleri yaktı!
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        Diyarbakır'da acı olay, dün akşam saatlerinde Çınar ilçesi Kırsal Yarımkaş Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki camiye giren Hasan Gülçer (10), burada elektrik akımına kapılarak yüksekten düştü.

        KÜÇÜK ÇOCUK HASTANEDE CAN VERDİ

        DHA'da yer alan habere göre ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gülçer, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Hasan Gülçer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yarımkaş Mahallesi’ndeki aile kabristanında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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