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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Shakhtar-Ilves Tampere galibiyle karşılaşacak! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Shakhtar-Ilves Tampere galibiyle karşılaşacak!

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Siyah-beyazlılar, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile Ilves Tampere arasındaki eşleşmenin galibiyle 2. ön eleme turunda karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, bu turdaki ilk maçını 24 Temmuz'da İstanbul'da, rövanş maçını ise 31 Temmuz'da deplasmanda oynayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 14:13 Güncelleme: 18.06.2025 - 14:21
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        Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!
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        UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilirken, temsilcimiz Beşiktaş'ın da rakibi belli oldu.

        Süper Lig'i 4. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanan siyah-beyazlılar, 2. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk-Ilves Tampere eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki ilk maçını 24 Temmuz'da Tüpraş Stadyumu'nda, rövanş maçını ise 31 Temmuz'da deplasmanda oynayacak.

        SHAKHTAR'I ARDA TURAN ÇALIŞTIRIYOR

        Beşiktaş'ın 2. öne eleme turunda eşleşmesi muhtemel rakiplerinden Shakhtar'ın teknik direktörlüğünü Arda Turan yapıyor. Genç çalıştırıcı, geçtiğimiz haftalarda Eyüpspor'dan ayrılarak Ukrayna ekibinin başına getirilmişti.

        Arda Turan'ın takımı Shakhtar, Ilves Tampere'yi elediği takdirde Beşiktaş'ın rakibi olacak.

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        BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA YOLU

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabına kalabilmek için sırasıyla 2. ön eleme, 3. ön eleme ve play-off turlarını geçmek zorunda.

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turunda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek.

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