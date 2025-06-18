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        Haberler Ekonomi Otomobil Elektronik ortamda yayımlanan taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması" zorunlu oldu - Otomobil Haberleri

        Elektronik ortamda yayımlanan taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması" zorunlu oldu

        Ticaret Bakanlığı, taşıt ilanlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden "yetki doğrulaması" uygulamasının tüm taşıt ilanları için zorunlu hale geldiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 10:20 Güncelleme: 18.06.2025 - 10:20
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        Taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması" zorunluluğu
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        Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilan platformlarında kimliği belli olmayan üyelikler üzerinden yayımlanan gerçeğe aykırı, aldatıcı veya sahte taşıt ilanlarını önlemek, ilan kirliliğini ve yetki belgesiz kayıt dışı galericilik faaliyetlerini engellemek amacıyla Bakanlığın çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

        Otomotiv sektöründe sahte taşıt ilanlarının, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla Bakanlığın 31 Ağustos 2023'te yapılan yönetmelik değişikliğiyle ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulaması yükümlülüğü getirdiği anımsatılan açıklamada, bu yükümlülüklerin hayata geçirilebilmesi için EİDS'nin kurulduğu ifade edildi.

        Spekülatif fiyat oluşumlarının da engellenmesi amaçlanıyor

        Bu kapsamda, ilan platformlarının EİDS'ye entegrasyonu sayesinde, 1 Kasım 2023'ten itibaren taşıt ilanlarında kimlik doğrulaması yapıldığı, kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin ilan platformları üzerinden ilan vermelerinin önüne geçildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "EİDS'nin ikinci aşaması olan yetki doğrulaması 7 Nisan 2025'te yalnızca model yılı 2023, 2024 ve 2025 olan taşıt ilanları için uygulamaya alınmıştı. 16 Haziran 2025 itibarıyla EİDS yetki doğrulama uygulaması tüm taşıt ilanlarında zorunlu hale getirilmiştir. Uygulamayla ilanlar sadece taşıt sahibince yetkilendirilen yetki belgeli oto galeriler veya taşıt sahibi, taşıt sahibinin birinci ve ikinci derece kan hısımları ve eşi tarafından verilebilecek, yetkisiz kişilerce ilan girişi yapılamayacaktır. Bakanlık olarak otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat oluşumları ile tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesine yönelik faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz."

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