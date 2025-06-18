Meta-OpenAI: Yapay zeka ve para savaşı

Yapay zeka (AI) alanında rekabet tüm hızıyla sürerken, teknoloji devleri en yetkin mühendisleri kadrolarına katmak için yoğun bir mücadele veriyor. OpenAI CEO’su Sam Altman, Meta’nın OpenAI’nin kilit çalışanlarını transfer etmek için 100 milyon doları aşan imza bonusları ve rekor düzeyde yıllık tazminat paketleri sunduğunu belirtti. Kardeşinin sunduğu Uncapped podcast’inde konuşan Altman, Meta’nın bu agresif hamlelerine rağmen OpenAI’nin en değerli mühendislerinin henüz bu teklifleri kabul etmediğini vurguladı. Meta’nın bu girişimi, süper zeka birimi kurma hedefiyle yapay zeka yarışında liderliği geri kazanma çabasının bir parçası. Ayrıca, Meta’nın veri etiketleme girişimi Scale AI’ye yaptığı 14.3 milyar dolarlık dev yatırım, şirketin AI stratejisindeki kararlılığını gözler önüne seriyor.

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META’NIN YAPAY ZEKA HAMLESİ

Meta, bir dönem açık kaynaklı yapay zeka modellerinde öncü konumdayken, son yıllarda Google, DeepSeek ve OpenAI gibi rakiplerinin gerisine düştü. Yetkin çalışan kayıpları ve yeni model lansmanlarındaki gecikmelerle sarsılan şirket, bu durumu tersine çevirmek için büyük adımlar atıyor. Haziran 2025’te Meta, veri etiketleme hizmetleriyle bilinen Scale AI’nin yaklaşık %49’luk hissesini 14.3 milyar dolar karşılığında satın aldı ve şirketin CEO’su Alexandr Wang’ı süper zeka birimini yönetmek üzere kadrosuna kattı. Bu yatırım, Meta’nın yapay zeka alanındaki iddiasını güçlendirme hedefinin bir göstergesi. Ancak bu satın alma, Google gibi rakiplerin Scale AI ile iş birliğini sonlandırmasına yol açtı; zira Meta’nın rakiplerinin teknik verilerine erişebileceği endişeleri ortaya çıktı.