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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Meta-OpenAI: Yapay zeka ve para savaşı - Meta, OpenAI çalışanlarına 100 milyon dolarlık tekliflerle yetenek avına çıktı - Teknoloji Haberleri

        Meta, OpenAI çalışanlarına 100 milyon dolarlık tekliflerle yetenek avına çıktı

        Teknoloji devi Meta, yapay zeka yarışında öne geçmek için OpenAI'nin en iyi mühendislerine 100 milyon doları aşan imza bonusları ve yüksek yıllık maaşlar sunuyor. OpenAI CEO'su Sam Altman, bu agresif tekliflere rağmen ekibinin sadık kaldığını ve Meta'nın kendilerini en büyük rakip olarak gördüğünü açıkladı. Meta'nın Scale AI'ye yaptığı 14.3 milyar dolarlık yatırım da sektörde büyük yankı uyandırdı.

        Giriş: 18.06.2025 - 14:14 Güncelleme: 18.06.2025 - 14:17
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        Meta-OpenAI: Yapay zeka ve para savaşı
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        Yapay zeka (AI) alanında rekabet tüm hızıyla sürerken, teknoloji devleri en yetkin mühendisleri kadrolarına katmak için yoğun bir mücadele veriyor. OpenAI CEO’su Sam Altman, Meta’nın OpenAI’nin kilit çalışanlarını transfer etmek için 100 milyon doları aşan imza bonusları ve rekor düzeyde yıllık tazminat paketleri sunduğunu belirtti. Kardeşinin sunduğu Uncapped podcast’inde konuşan Altman, Meta’nın bu agresif hamlelerine rağmen OpenAI’nin en değerli mühendislerinin henüz bu teklifleri kabul etmediğini vurguladı. Meta’nın bu girişimi, süper zeka birimi kurma hedefiyle yapay zeka yarışında liderliği geri kazanma çabasının bir parçası. Ayrıca, Meta’nın veri etiketleme girişimi Scale AI’ye yaptığı 14.3 milyar dolarlık dev yatırım, şirketin AI stratejisindeki kararlılığını gözler önüne seriyor.

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        META’NIN YAPAY ZEKA HAMLESİ

        Meta, bir dönem açık kaynaklı yapay zeka modellerinde öncü konumdayken, son yıllarda Google, DeepSeek ve OpenAI gibi rakiplerinin gerisine düştü. Yetkin çalışan kayıpları ve yeni model lansmanlarındaki gecikmelerle sarsılan şirket, bu durumu tersine çevirmek için büyük adımlar atıyor. Haziran 2025’te Meta, veri etiketleme hizmetleriyle bilinen Scale AI’nin yaklaşık %49’luk hissesini 14.3 milyar dolar karşılığında satın aldı ve şirketin CEO’su Alexandr Wang’ı süper zeka birimini yönetmek üzere kadrosuna kattı. Bu yatırım, Meta’nın yapay zeka alanındaki iddiasını güçlendirme hedefinin bir göstergesi. Ancak bu satın alma, Google gibi rakiplerin Scale AI ile iş birliğini sonlandırmasına yol açtı; zira Meta’nın rakiplerinin teknik verilerine erişebileceği endişeleri ortaya çıktı.

        YETENEK SAVAŞINDA REKOR TEKLİFLER

        Yapay zeka mühendisleri, teknoloji sektöründe adeta profesyonel sporcular gibi değer görüyor. Sam Altman, Meta’nın OpenAI çalışanlarına 100 milyon doları aşan imza bonusları ve yüksek yıllık maaşlar sunduğunu açıkladı. “Meta, bizi en büyük rakibi olarak görüyor,” diyen Altman, bu tekliflerin rekabetin ne kadar çetin olduğunu gösterdiğini vurguladı. Ancak OpenAI, şu ana kadar kilit çalışanlarını korumayı başararak sektörel gücünü ve çalışan bağlılığını kanıtladı.

        META’NIN SESSİZLİĞİ VE REKABETİN DERİNLİĞİ

        Reuters’in haberine göre, Meta, Altman’ın iddialarına henüz bir yanıt vermedi ve bu bilgilerin doğruluğunu bağımsız olarak ve Meta tarafından teyit edilemedi. Yine de bu gelişmeler, teknoloji devleri arasındaki yetenek savaşının ne kadar yoğun olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Meta’nın süper zeka birimi kurma çabaları, rakipleriyle arayı kapatmak için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Şirketin açık kaynaklı yapay zeka modellerindeki gecikmeleri ise liderlik iddiasını yeniden inşa etme gerekliliğini vurguluyor.

        YAPAY ZEKA YARIŞININ GELECEĞİ NE VAAT EDİYOR?

        Yapay zeka, teknoloji dünyasının geleceğini şekillendiren en kritik alanlardan biri olmaya devam ediyor. Meta’nın OpenAI çalışanlarına yönelik transfer girişimleri, bu yarışta üstünlük sağlama çabasının bir yansıması. OpenAI’nin kadrosunu koruma başarısı, şirketin sektörel konumunu ve çalışan sadakatini güçlendiriyor. Meta’nın yeni yatırımları ve süper zeka birimi, yapay zeka pazarında dengeleri nasıl değiştirecek, merak konusu. Teknoloji devleri arasındaki bu rekabet, yalnızca yetenek transferleriyle sınırlı kalmayıp, yeni modeller ve inovasyonlarla daha da kızışacağa benziyor.

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