        Fenerbahçe'nin santrfor planı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin santrfor planı!

        HT Spor Gündem'de Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki hamleleri masaya yatırıldı. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul, hücuma takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekibin transfer planı hakkında sıcak gelişmeleri aktardı.

        Giriş: 06.02.2026 - 11:57 Güncelleme: 06.02.2026 - 12:02
        Fenerbahçe'nin santrfor planı!
        Gündemin nabzı HT Spor'da atmaya devam ediyor. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve deneyimli gazeteci Cem Dizdar, 'HT Spor Gündem' programında günün öne çıkanlarını konuşuyor.

        HT Spor Gündem programında Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki forvet takviyesi planı masaya yatırıldı. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul, hücuma takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekibin transfer planı hakkında sıcak gelişmeleri aktardı.

        İşte Ahmet Selim Kul'un sözleri:

        Fenerbahçe'de bir forvet takviyesi için çabalar var ama limit konusu da var; artı bir boşluk olabilir mi, o hesaplar yapılıyor. Yusuf Akçiçek işi olmuyor gibi.

        Fenerbahçe büyük ihtimalle transferi kapattı ama yine de forvet konusunda çalışmalar sürüyor.

