Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört bir koldan sürerken sarı-lacivertlilerin hücumdaki ilk hedefi ortaya çıktı!

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Fenerbahçe'nin ön bölgeye almak istediği ilk isim, PSG'den Eric Maxim Choupo-Moting! PSG'nin kadroda düşünmediği Kamerunlu yıldızın Fransız ekibiyle 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

Başkan Ali Koç'un Almanya'da önce oyuncunun menajeriyle görüşeceği, ardından Fransa'ya giderek PSG ile masaya oturacağı öğrenildi.

Almanya'da doğup büyüyen 30 yaşındaki yıldız, Hamburg altyapısında top koşturmuş ve burada profesyonel olmuştu. Daha sonra Mainz, Schalke 04 ve Stoke City gibi ekiplerde de forma giyen Choupo-Moting, son olarak geçen yaz PSG'ye imza atmıştı.

2018-19 sezonunda Fransız ekibiyle 31 maça çıkan Choupo-Moting, 3 gol attı 2 golün de hazırlayıcısı oldu.

30 yaşındaki yıldızın menajerlik şirketi, Fenerbahçeli futbolcular Hasan Ali Kaldırım ve Tolga Ciğerci'nin de temsilciliğini elinde bulunduruyor.