Öne Çıkanlar

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

28.10.2018 - 23:40 | Güncelleme:

Phillip Cocu'yla yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu. İşte sarı-lacivertlilerle ismi geçen hocalar ve boştaki teknik direktörler...

  • 1 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    1 | 28

    Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimin ilk teknik direktörü Phillip Cocu'nun dönemi kısa sürdü. 10. haftada Ankaragücü karşısında alınan mağlubiyetin ardından Hollandalı ile yollar ayrıldı. Akıllardaki soru, Cocu'nun yerine kim gelecek?

  • 2 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    2 | 28

    Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada taraftarlar arasında en çok konuşulan isimler olan Ersun Yanal ve Aykut Kocaman'ın göreve getirilmeyeceğini belirtmişti. Fenerbahçe'yle adı anılan hocalar ise şunlar:

  • 3 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    3 | 28

    Leonardo Jardim

  • 4 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    4 | 28

    Zeljko Buvac

     

  • 5 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    5 | 28

    Zlatko Dalic

  • 6 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    6 | 28

    Christoph Daum

  • 7 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    7 | 28

    Ümit Özat

  • 8 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    8 | 28

    Tayfun Korkut

  • 9 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    9 | 28

    Claudio Ranieri

  • 10 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    10 | 28

    Kemal Özdeş

  • 11 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    11 | 28

    Carlos Carvalhal

  • 12 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    12 | 28

    BOŞTAKİ DİĞER TEKNİK DİREKTÖRLER

    Zinedine Zidane

  • 13 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    13 | 28

    Antonio Conte

  • 14 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    14 | 28

    Arsene Wenger

  • 15 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    15 | 28

    Peter Bosz

  • 16 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    16 | 28

    Laurent Blanc

  • 17 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    17 | 28

    Peter Stöger

  • 18 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    18 | 28

    Ralph Hasenhüttl

  • 19 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    19 | 28

    Vincenzo Montella

  • 20 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    20 | 28

    Sinisa Mihajlovic

  • 21 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    21 | 28

    David Moyes

  • 22 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    22 | 28

    Hamza Hamzaoğlu

  • 23 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    23 | 28

    Alan Pardew

  • 24 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    24 | 28

    Martin Schmidt

  • 25 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    25 | 28

    Steve Bruce

  • 26 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    26 | 28

    Quique Flores

  • 27 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    27 | 28

    Juande Ramos

  • 28 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
    28 | 28

    Yılmaz Vural

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 24
  • Misafir 2 dakika önce
    Yılmaz Vural bu şansı hak ediyor arkasındayız
  • Misafir 3 dakika önce
    Mourinho dersiniz Yılmaz Vural gelir
  • Misafir 4 dakika önce
    Zinedine zidane
Tüm yorumları göster(24)
Kalan karakter : 300