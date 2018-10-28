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Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada taraftarlar arasında en çok konuşulan isimler olan Ersun Yanal ve Aykut Kocaman'ın göreve getirilmeyeceğini belirtmişti. Fenerbahçe'yle adı anılan hocalar ise şunlar: