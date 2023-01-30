EMRE DEMİR KİMDİR?

15 Ocak 2004 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Emre Demir, 1.75 boyunda ve 67 kg ağırlığında. Sol ayağını çok etkili kullanan ve 10 numara mevkiinde oynayan genç oyuncu, sağ ve sol kanatta da görev alabiliyor.