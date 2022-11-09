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Fenerbahçe'nin yıldızı Miguel Crespo için ezeli rakipler yarışta!

Fenerbahçe'de son iki sezondur sergilediği performansla transferin gözdesi haline gelen Miguel Crespo'ya dünya devleri talip oldu. Portekizli futbolcu için ocak ayında resmi temaslara başlanacağı öne sürüldü.

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  • Fenerbahçe'nin yıldızı Miguel Crespo için ezeli rakipler yarışta!

    Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Miguel Crespo, sergilediği performansla Vitor Pereira ve İsmail Kartal'ın ardından Jorge Jesus'un da vazgeçilmezi oldu.
  • Fenerbahçe'nin yıldızı Miguel Crespo için ezeli rakipler yarışta!

    Portekizli futbolcu, sarı-lacivertlilerdeki futboluyla Avrupa devlerinin de radarına girmeyi başardı.
  • Fenerbahçe'nin yıldızı Miguel Crespo için ezeli rakipler yarışta!

    Yaz transfer döneminde Atletico Madrid, 26 yaşındaki futbolcu için 11 milyon euroluk teklifte bulunurken, Fenerbahçe yönetimi bu teklifi reddetmişti. 
  • Fenerbahçe'nin yıldızı Miguel Crespo için ezeli rakipler yarışta!

    Değerini gün geçtikçe artıran Crespo'ya Atletico Madrid dışında birçok Avrupa kulübünün ilgisi ise devam ediyor. 
  • Fenerbahçe'nin yıldızı Miguel Crespo için ezeli rakipler yarışta!

    INTER VE MILAN PEŞİNDE!

    Son olarak İtalyan basını bomba bir iddia ortaya attı. Serie A'nın iki devi Inter ve Milan'ın Portekizli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği belirtildi.
  • Fenerbahçe'nin yıldızı Miguel Crespo için ezeli rakipler yarışta!

    FCInterNews'in haberine göre; Crespo'yu ciddi şekidle takip eden Inter'in ocak ayında resmi temaslara başlayabileceği ifade edildi.
  • Fenerbahçe'nin yıldızı Miguel Crespo için ezeli rakipler yarışta!

    Haberin detayında, 26 yaşındaki orta saha ile Inter'in ezeli rakibi Milan'ın da ilgilendiğine yer verilirken, transferin ocak ayında gerçekleşmesinin ise çok zor olduğu belirtildi.
  • Fenerbahçe'nin yıldızı Miguel Crespo için ezeli rakipler yarışta!

    JESUS SICAK BAKMIYOR

    Jorge Jesus'un ocak ayında Crespo'yu satmaya sıcak bakmayacağı ve transferin ancak sezon sonunda gerçekleşebileceği vurgulandı.
  • Fenerbahçe'nin yıldızı Miguel Crespo için ezeli rakipler yarışta!

    F.BAHÇE HAREKETE GEÇTİ

    Haberde ayrıca, Fenerbahçe'nin, 2024 yılında sözleşmesi sona erecek Crespo ile nikah tazelemek için görüşmelere başladığına da yer verildi. 
  • Fenerbahçe'nin yıldızı Miguel Crespo için ezeli rakipler yarışta!

    Serbest kalma bedeli 25 milyon euro olan Portekizli'nin güncel piyasa değeri ise 10 milyon olarak gösteriliyor.

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