Avrupa Ligi play-off turunda rakip Nottingham Forest! Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı ne zaman?
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri kura çekiminin ardından belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşen kura çekiminin ardından temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest oldu. Bu kapsamda Fenerbahçe-Nottingham Forest maçının tarihi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Fenerbahçe-Nottingham Forest maçının oynanacağı tarih...
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Nottingham Forest oldu. Avrupa Ligi lig aşamasını 12 puanla 19. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdıran sarı-lacivertliler, Nottingham Forest engelini geçip adını son 16 turuna adını yazdırmak istiyor. Fenerbahçe bu turu geçmesi durumunda son 16 turunda rakibi Real Betis veya Midtjylland olacak. Peki, Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi play-off Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
FENERBAHÇE - NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı 19 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak.
Karşılaşmanın saati henüz belli olmadı. Fenerbahçe - Nottingham Forest maçının saati UEFA tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak.
FENERBAHÇE - NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?
Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadelenin TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.