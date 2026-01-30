Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi play-off Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı hangi kanalda?

        Avrupa Ligi play-off turunda rakip Nottingham Forest! Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı ne zaman?

        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri kura çekiminin ardından belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşen kura çekiminin ardından temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest oldu. Bu kapsamda Fenerbahçe-Nottingham Forest maçının tarihi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Fenerbahçe-Nottingham Forest maçının oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 18:35 Güncelleme: 30.01.2026 - 18:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Nottingham Forest oldu. Avrupa Ligi lig aşamasını 12 puanla 19. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdıran sarı-lacivertliler, Nottingham Forest engelini geçip adını son 16 turuna adını yazdırmak istiyor. Fenerbahçe bu turu geçmesi durumunda son 16 turunda rakibi Real Betis veya Midtjylland olacak. Peki, Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi play-off Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

        2

        FENERBAHÇE - NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı 19 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak.

        Karşılaşmanın saati henüz belli olmadı. Fenerbahçe - Nottingham Forest maçının saati UEFA tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak.

        3

        FENERBAHÇE - NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

        Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadelenin TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

        4

        FENERBAHÇE - NOTTINGHAM FOREST RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

        Nottingham Forest - Fenerbahçe rövanş maçı ise 26 Şubat Perşembe günü oynanacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        30 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        30 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık