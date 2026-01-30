Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Nottingham Forest oldu. Avrupa Ligi lig aşamasını 12 puanla 19. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdıran sarı-lacivertliler, Nottingham Forest engelini geçip adını son 16 turuna adını yazdırmak istiyor. Fenerbahçe bu turu geçmesi durumunda son 16 turunda rakibi Real Betis veya Midtjylland olacak. Peki, Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi play-off Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı hangi kanalda? İşte detaylar...