        Fenerbahçe Beko, Olympiakos deplasmanında! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Olympiakos deplasmanında!

        EuroLeague'in 14. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 12:12 Güncelleme: 03.12.2025 - 12:12
        Fenerbahçe Beko, Olympiakos deplasmanında!
        Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 14. haftasında yarın Yunan ekibi Olympiakos'a konuk olacak.

        Euroleague'in 14. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın TSİ 22.15'te Pire'de Olympiakos ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 13 haftada 8 galibiyet ve 5 mağlubiyet alarak 8. sırada yer alıyor. Yunan ekibi de aynı performansla averajla 6. sırada bulunuyor.

        37. RANDEVU

        Fenerbahçe ile Olympiakos, Euroleague'de bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 18 kez parkeden galip ayrılırken, Yunan takımı da 18 kez kazandı. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Fenerbahçe, İstanbul'da 82-71, deplasmanda da 87-77'lik skorlarla kazandı.

        5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

        Euroleague'in son şampiyonu Fenerbahçe, son haftalarda yükselişe geçti. Bu sezon oynadığı ilk 8 maçta 5 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, Fransız temsilcisi ASVEL ile oynadığı maçla birlikte üst üste 5 karşılaşmadan galip ayrıldı. Kanarya, son olarak evinde İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı yendi.

        İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

        Bu sezon Euroleague'de Fenerbahçe 79.6 sayı, 35.5 ribaund ve 16.8 asist ortalamalarıyla oynarken; Olympiakos ise 86.4 sayı, 37.6 ribaund ve 19.1 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Wade Baldwin 14.3, Yunan ekibinde de Tyler Dorsey 17.8 sayı ortalamalarıyla ön plana çıkıyor.

