Fenerbahçe Beko, Olympiakos deplasmanında!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 14. haftasında yarın Yunan ekibi Olympiakos'a konuk olacak.

Euroleague'in 14. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın TSİ 22.15'te Pire'de Olympiakos ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 13 haftada 8 galibiyet ve 5 mağlubiyet alarak 8. sırada yer alıyor. Yunan ekibi de aynı performansla averajla 6. sırada bulunuyor.

37. RANDEVU

Fenerbahçe ile Olympiakos, Euroleague'de bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 18 kez parkeden galip ayrılırken, Yunan takımı da 18 kez kazandı. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Fenerbahçe, İstanbul'da 82-71, deplasmanda da 87-77'lik skorlarla kazandı.