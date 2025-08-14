Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Omar Fayed'i Arouca'ya kiraladı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Omar Fayed'i Arouca'ya kiraladı!

        Fenerbahçe, 22 yaşındaki Mısırlı stoper Omar Fayed'i satın alma opsiyonu ile birlikte Portekiz Premier Ligi ekiplerinden Arouca'ya kiraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2025 - 21:20 Güncelleme: 14.08.2025 - 21:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe, Omar Fayed'i kiraladı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Omar Fayed'i satın alma opsiyonu ile birlikte Portekiz Premier Ligi ekiplerinden Arouca’ya kiraladı.

        Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

        "Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Omar Fayed’in, 2025–2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda FC Arouca kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde açıklamalar
        AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde açıklamalar
        İsrail'in E1 planına tepkiler
        İsrail'in E1 planına tepkiler
        Trump: Putin'in anlaşma yapacağını düşünüyorum
        Trump: Putin'in anlaşma yapacağını düşünüyorum
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        Kremlin: Tahminde bulunmak hata olur
        Kremlin: Tahminde bulunmak hata olur
        14 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        14 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        48 milyon dolarlık vurgun iddiası
        48 milyon dolarlık vurgun iddiası
        15 Temmuz şehidinin mezarına çirkin saldırı!
        15 Temmuz şehidinin mezarına çirkin saldırı!
        "Yarınki teklifi bekliyoruz"
        "Yarınki teklifi bekliyoruz"
        Güneşte 4 saat kaldı! 2. derece yanıkla hastanelik oldu
        Güneşte 4 saat kaldı! 2. derece yanıkla hastanelik oldu
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında ilk iddianame düzenlendi
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında ilk iddianame düzenlendi
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Galatasaray, Singo için teklife hazırlanıyor!
        Galatasaray, Singo için teklife hazırlanıyor!
        Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne?
        Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne?
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!