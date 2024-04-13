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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Opet: 2 - Eczacıbaşı Dynavit: 3 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Opet: 2 - Eczacıbaşı Dynavit: 3 | MAÇ SONUCU

        Sultanlar Ligi play-off final serisinin ikinci mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Fenerbahçe Opet'i 21-25, 22-25, 14-25, 25-14 ve 15-9'luk setlerle 3-2 yenerek final serisinde durumu 1-1'e getirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 22:11 Güncelleme: 13.04.2024 - 22:11
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        Eczacıbaşı, seride eşitliği sağladı!
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        Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi play-off final serisinin ikinci maçında deplasmanda Fenerbahçe Opet’i 21-25, 22-25, 14-25, 25-14 ve 15-9’luk setlerle 3-2 mağlup ederek final serisinde durumu 1-1’e getirdi.

        Serinin üçüncü maçı 15 Nisan Pazartesi günü Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğinde oynanacak.

        Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol

        Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Tuncay Sevim

        Fenerbahçe Opet: De Souza, Eda, Drca, Fedorovtseva, Aslı, Vargas, Gizem (L), Meliha, Buse, Fetisova

        Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kısal, Elif, Hande, Stevanovic, Boskovic, Voronkova, Simge (L), Naz, Beyza, Aybüke

        Setler: 25-21, 22-25, 25-14, 14-25, 9-15

        Süre: 116 dakika (26,29,22,23,16)

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