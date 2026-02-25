Canlı
        Fenerbahçe Opet, 6. kez Final Four'da!

        Fenerbahçe Opet, 6. kez Final Four'da!

        FIBA Kadınlar EuroLeague yarı-final play-in ikinci maçında Fenerbahçe Opet, konuk olduğu İspanya ekibi Spar Girona'yı 65-58 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, üst üste 6. kez Final Four'a yükseldi.

        Giriş: 25.02.2026 - 23:35
        Fenerbahçe Opet, 6. kez Final Four'da!

        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı-final play-in ikinci maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda İspanya'nın Spar Girona takımını 65-58 yendi.

        Turun ilk karşılaşmasında rakibini evinde 87-69 mağlup eden sarı-lacivertliler, bu sonuçla organizasyonda doğrudan yarı finale yükseldi.

        Salon: Pavello Fontajau

        Hakemler: Nemanja Ninkovic (Sırbistan), Tomasz Wit Langowski (Polonya), Diogo Martins (Portekiz)

        Spar Girona: Jocyte 3, Holm 12, Quevedo 5, Guerrero 7, Coulibaly 19, Mendes 7, Carter 5, Lopez, Ribas

        Fenerbahçe Opet: Williams 8, Meesseman 12, Rupert 21, McBride 17, Allemand 3, Sevgi Uzun, Olcay Çakır 4, Alperi Onar, Milic

        1. Periyot: 18-20

        Devre: 32-32

        3. Periyot: 50-53

