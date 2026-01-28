Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Kadınlar EuroLeague Fenerbahçe Opet: 69 - Casademont Zaragoza: 67 - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Opet: 69 - Casademont Zaragoza: 67

        FIBA Kadınlar EuroLeague ikinci tur F Grubu 5. maçında Fenerbahçe Opet, sahasında İspanya ekibi Casademont Zaragoza'yı 69-67 yendi ve liderliği garantiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 22:27 Güncelleme: 28.01.2026 - 22:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe Opet liderliği garantiledi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu 5. maçında Fenerbahçe Opet, ağırladığı İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini 69-67 mağlup etti ve liderliği garantiledi.

        Altılı Final'i de daha önceden garantileyen sarı-lacivertli takım, 10. galibiyetini aldı. İspanyol temsilcisi ise 5. yenilgisini yaşadı.

        Fenerbahçe'de Emma Meesseman'ın 21, Gabby Williams'ın 15 ve Iliana Rupert'in 10 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

        Konuk ekipte ise Carla Leite'nin 12, Merritt Hempe'nin 11 ve Helena Pueyo'nun 10 sayısı kazanmak için yeterli olmadı.

        Mücadeleyi Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri takip ederek sarı-lacivertli takıma destek oldu.

        Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

        REKLAM

        Hakemler: Sinisa Prpa (Sırbistan), Hendrik Laas (Estonya), Sava Cetkovic (Karadağ)

        Fenerbahçe Opet: Allemand 3, Sevgi Uzun 8, Williams 15, Rupert 10, Meesseman 21, Olcay Çakır Turgut 2, Alperi Onar 3, McCovan 6, Milic 1

        Casademont Zaragoza: Leite 12, Ortiz 6, Hempe 11, Fingall 2, Pueyo 10, Bankole 4, Hermosa 2, Gueye 8, Mawuli 2, Vorackova 8, Flores 2

        1. Periyot: 22-21

        Devre: 47-34

        3. Periyot: 53-53

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kuyumcuda silahlı soygun: 100 gramlık külçeyi alıp böyle kaçtı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kuyumcuya giren şüpheli satın alma bahanesiyle elinde aldığı 100 gram altını silah çekip ateş ederek çalıp kaçtı. Polisin yakalanması için çalışmasını sürdürdüğü şüphelinin soygundan 15 dakika önce de gelip 1 kilogram altın istediği öğrenildi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Erakçi: Eller tetikte
        Erakçi: Eller tetikte
        İngiltere'de ilk 11'ler belli oldu!
        İngiltere'de ilk 11'ler belli oldu!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı, 6 tutuklama
        Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı, 6 tutuklama
        Suriye lideri Şara, Moskova'da
        Suriye lideri Şara, Moskova'da
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        Beşiktaş, Yasin Özcan transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Yasin Özcan transferini açıkladı!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı!
        Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı!
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde