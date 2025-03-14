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        Haberler Spor Basketbol TKBL Fenerbahçe Opet: 98 - Danilos Pizza: 74 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Opet: 98 - Danilos Pizza: 74 | MAÇ SONUCU

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunda 26. haftasında Fenerbahçe Opet, Danilo's Pizza'yı ağırladığı maçtan 98-74 galip ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 17:01 Güncelleme: 14.03.2025 - 17:01
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Danilos Pizza'yı 98-74 yendi.

        Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip, ilk periyodunu 28-19 üstün tamamladığı mücadelede soyunma odasına 11 farkla 53-42 önde gitti.

        İkinci yarıya çok etkili bir giriş yapan Fenerbahçe, 23. dakikada geride bıraktığı rakibine müsabakada bir daha öne geçme şansı vermedi.

        Sarı-lacivertliler, final periyoduna 73-65 önde girdiği karşılaşmada parkeden 24 sayı farkla 98-74 galip ayrıldı.

        Salon: Metro Enerji

        Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Yarkın Keskin, Kadir Giray Esen

        Fenerbahçe Opet: Allemand 13, Sevgi Uzun 11, Williams 27, Badiane 11, Sabally 19, Sudenur Akarpa, Olcay Çakır Turgut, İdil Saçalır, Alperi Onar 5, Tilbe Şenyürek 12, Selen İrem Baş, Ayşe Yılmaz

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        Danilos Pizza: Henderson 13, Cooke 18, Ferda Yıldız 6, Walker 17, Mompremier 12, Hande Çelebi 1, Nihal Güngör Yıldırım 2, Deniz Aygül, Yağmur Bul 2, Yağmur Kübra Taşar, 3 Aysude Torcu

        1. periyot: 19-28

        Devre: 42-53

        3. periyot: 73-65

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