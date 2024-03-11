Fenerbahçe Opet, Allianz Vero Volley Milano deplasmanında avantaj peşinde
Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, yarı final ilk maçında 12 Mart Salı günü İtalyan ekibi Allianz Vero Volley Milano'ya konuk olacak.
Fenerbahçe Opet, Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında 12 Mart Salı günü deplasmanda İtalya temsilcisi Allianz Vero Volley Milano ile karşılaşacak.
Milano kentindeki Allianz Cloud Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Hollandalı hakem Helena Geldof ve Fransız Fabrice Collados yönetecek.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 19 Mart Salı günü İstanbul'da oynanacak.