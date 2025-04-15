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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Opet, Miguel Mendez'i açıkladı! - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Opet, Miguel Mendez'i açıkladı!

        Fenerbahçe Opet, başantrenörlük görevi için şu anda İspanya Kadın Basketbol Milli Takımı'nı çalıştıran Miguel Mendez ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 15:33 Güncelleme: 15.04.2025 - 15:33
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        Fenerbahçe Opet, Miguel Mendez'i açıkladı!
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        Başantrenör Valerie Garnier ile yollarını ayıran Fenerbahçe Opet, İspanya Kadın Basketbol Milli Takımı'nı çalıştıran Miguel Mendez ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

        İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

        "Kulübümüz, şu an İspanya Kadın Milli Takımı’nın da başantrenörlüğünü yapan, 3 EuroLeague Women, 2 FIBA Kadınlar Süper Kupa Şampiyonluğu bulunan İspanyol antrenör Miguel Mendez ile anlaşmaya varmıştır.

        2001 yılında antrenörlük kariyerine başlayan Mendez, şu ana kadar 3 EuroLeague Women, 2 FIBA Kadınlar Süper Kupa, 3 İtalya Ligi Şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası, 4 İtalya Süper Kupası, 2 İspanya Kupası, 4 Rusya Ligi Şampiyonluğu kazandı. Başarılı antrenör, İspanya Milli Takımı ile 2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda final oynayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

        Miguel Mendez’e “Ailemize hoş geldin!” diyor, hedeflerimiz yolunda nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

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