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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Parolapara: 3 - Draisma Dynamo: 0 MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Parolapara: 3 - Draisma Dynamo: 0 MAÇ SONUCU

        Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın 8'li final (Son 16) turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe Parolapara, Hollanda'nın Draisma Dynamo ekibini 3-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 21:49 Güncelleme: 20.12.2023 - 21:49
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        Fenerbahçe Parolapara play-off'ta
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        Deplasmanda oynanan ilk maçı da 3-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, adını play-off turuna yazdırdı.

        Fenerbahçe, play-off etabında rövanşı yarın oynanacak SC Promotey (Ukrayna)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Turun ilk maçında Ukrayna temsilcisi rakibini evinde 3-0 yenmişti.

        Fenerbahçe Parolapara: 3 - Draisma Dynamo: 0

        Salon: Burhan Felek Vestel

        Hakemler: Piotr Krol (Polonya), Veronica Papadopol (İtalya)

        Fenerbahçe Parolapara: Ghaziani, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Emre Savaş, Luburic, Dick Kooy (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Penchev, Caner Pekşen, Hasan Sıkar)

        Draisma Dynamo: Abraham, Krook, Williams, Bakk, Va Zeist, De Weijer (Sward, Vander Schaaf, Van Solkema, Van Cooten, Lipke, Tijhuis)

        Setler: 25-13, 25-17, 25-22

        Süre: 69 dakika (20, 22, 27)

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