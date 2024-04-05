Fenerbahçe Parolapara, Efeler Ligi'nde finalde!
Fenerbahçe Parolapara, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off yarı final ikinci maçında Ziraat Bankkart'ı 3-2 yenerek seriyi 2-0 kazandı ve finale yükseldi; Halkbank'ın rakibi oldu
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off yarı final (1-4 serisi) ikinci maçında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Ziraat Bankkart'ı 3-2 yenerek seriyi 2-0 kazandı ve finale yükseldi.
İlk maçı da 3-2 kazanan sarı-lacivertliler, final serisinde bir başka başkent ekibi Halkbank'la karşılaşacak.
Son 3 yılın şampiyonu Ziraat Bankkart ise 3-4'üncülük etabı maçlarında Galatasaray HDI Sigorta ile karşı karşıya gelecek.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Eser Türkoğlu
Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın, Burakhan Tosun)
Fenerbahçe Parolapara: Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Dick Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Caner Dengin, Hasan Yeşilbudak, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen)
Setler: 22-25, 21-25, 25-20, 25-14, 13-15
Süre: 135 dakika (27, 32, 28, 26, 22)