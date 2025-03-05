UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Rangers ile kozlarını paylaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada sarı lacivertliler galibiyet için sahaya çıkacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem A. Hernandez yönetecek. İki maç sonunda avantajlı skoru elde eden taraf çeyrek finale yükselecek. Peki, heyecanla beklenen Fenerbahçe- Rangers maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...