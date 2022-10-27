Fenerbahçe Rennes maçı artık nefesler tutulmuş durumda. Avrupa ve ligde üst üste aldığı galibiyetlerle büyük bir çıkışa geçen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Fransız ekibi Rennes ile liderlik maçına çıkıyor. İşte maçın saati, yayıncı kuruluşu, muhtemel 11'leri ve biletleri ile ilgili bilgiler...