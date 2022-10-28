Fenerbahçe - Rennes maçı yazar yorumları

UĞUR MELEKE: GENESIO NE KADAR HİLE BİLİYORSA JESUS DA O KADAR YOL BİLİYOR

Sezonu 20 Temmuz’da açan Fenerbahçe’nin 100 günde 21’inci resmi müsabakasıydı bu. Ve en önemlisiydi. Rennes şu anda Avrupa Ligi’nin en iyi beş takımından biri. Yani bu maç Fenerbahçe için bir ‘gerçeklik testi’ idi... Rennes dinamik bir ekip, dörtlü savunmalarının üçü 24 yaş altıydı dün. İki santrforu da öyle. Ama dâhi Genesio o kadar kompakt bir takım yaratmış, öyle yoğun bir futbol oynuyorlar ki, deneyimsiz aksamlarının zaaflarını da kapatabiliyorlar bu yoğunlukla.