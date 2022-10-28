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Fenerbahçe - Rennes maçı yazar yorumları

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki kritik mücadelede Rennes karşısında 3-0 geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve haftayı lider tamamladı. Spor yazarları, 3-3 biten Fenerbahçe - Rennes maçını yorumladı

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  • "BÖYLE BİR TÜRK TAKIMI İLK DEFA GÖRÜYORUM" Fenerbahçe - Rennes maçı yazar yorumları - FB Haberleri

    UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında liderlik için Fransa temsilcisi Rennes'i konuk eden Fenerbahçe, 3-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 11'e yükselten Fenerbahçe, son maçlar öncesinde Rennes'in +1 averaj önünde liderliğini korudu. Sarı-lacivertliler, gruptaki son maçını 3 Kasım'da Polonya'da Dinamo Kiev ile yapacak.

     
  • "BÖYLE BİR TÜRK TAKIMI İLK DEFA GÖRÜYORUM" Fenerbahçe - Rennes maçı yazar yorumları - FB Haberleri

    Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Avrupa organizasyonlarına UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinden katılan ve uzatmalarda yaşadığı yenilgiyle Dinamo Kiev'e elenen sarı-lacivertiler, daha sonra yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Rennes maçı öncesi elemeler dahil bu kulvarda 8 karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe, 6 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 3-0'dan geri gelerek elde ettiği beraberlikle serisini 9 maça çıkardı. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin geri dönüşünü kaleme aldı.
  • "BÖYLE BİR TÜRK TAKIMI İLK DEFA GÖRÜYORUM" Fenerbahçe - Rennes maçı yazar yorumları - FB Haberleri

    MEHMET DEMİRKOL: ÇOK GÜÇLÜ BİR MESAJ

    Rennes çok hareketli, çok hızlı bir tek pas oyunuyla baş döndürdü. Genesio, iyi çalışmış ve ilk maçta 4-4-2'sinin yaşadığı sıkıntıların çözümünü bulmuş gibiydi. Rennes ve Fenerbahçe’nin temel oyun fikirleri birbirine benziyor aslında. Ama onlar hep bir adım daha önde ve bir adım daha hızlıydı. Ve hücumda tek pas oyunları daha gelişmiş. Böyle olunca Fenerbahçe’den farklı olarak, şutu çeken oyuncular hem demarke hem de doğru vücut duruşuyla topla buluştu. Ne olduğunu anlamadan maç 3-0’a geldi.
  • "BÖYLE BİR TÜRK TAKIMI İLK DEFA GÖRÜYORUM" Fenerbahçe - Rennes maçı yazar yorumları - FB Haberleri

    61’de Jesus’tan 4-4-2 hamlesi geldi. Özellikle Emre’nin sağ kanata müthiş bir akışkanlık getirdiğini söylemek lazım. Zacj ve Arda’nın dahli ise topla ilişkiyi çok daha iyi yaptı. İlk yarıda Rennes ne kadar üstün gözüktüyse 61’den sonra da Fenerbahçe daha gelişmiş bir ekip oldu. Fenerbahçe bu sene sık sık yaptığı gibi çok güçlü bir mesaj verdi. Bu seviyede bu kadar kötü başlayıp Rennes’i 2. kez toplam 5-0’dan yakalamak, yenilgiyi asla kabullenmemek... Bu çoktandır unuttuğumuz bir Fenerbahçe. (FANATİK)
  • "BÖYLE BİR TÜRK TAKIMI İLK DEFA GÖRÜYORUM" Fenerbahçe - Rennes maçı yazar yorumları - FB Haberleri

    ÖMER ÜRÜNDÜL: ZAJC'IN GOLÜ JESUS'U DÜŞÜNDÜRSÜN

    Rennes maça öyle etkili ve özgüvenli bir başlangıç yaptı ki hele bir de bunu 5. dakikadaki golle bütünleştirince çok sıkıntılı bir süreç yaşanacağı belli olmuştu. Ardından yine ağlara gönderdikleri bir topta hakem golü verdi ama ofsayt olarak VAR'dan geri dönünce bu takıma moral kazandırır diye düşündüm ama tam tersi oldu.
  • "BÖYLE BİR TÜRK TAKIMI İLK DEFA GÖRÜYORUM" Fenerbahçe - Rennes maçı yazar yorumları - FB Haberleri

    İkinci yarıda roller değişti. Seyircisiyle bütünleşen Fenerbahçe oyunu tamamen domine etmeye başladı. Rennes de iki farklı skor avantajını göz önüne alarak geride kalabalık bir alan savunmasına döndü ve hücumu hiç düşünmedi. Sonra Jesus'tan her zamankinden biraz daha erken, biri Gustavo'nun sakatlığı yüzünden 4 değişiklik birden geldi. 

     
  • "BÖYLE BİR TÜRK TAKIMI İLK DEFA GÖRÜYORUM" Fenerbahçe - Rennes maçı yazar yorumları - FB Haberleri

    Bilhassa zorlu rakipler karşısında üçlü defans uygulanıyorsa orta sahanın kenarında savunma yönü zayıf Lincoln'ün oynaması yanlış. Arao sakatlıktan sonra fizik olarak çok düşmüş. Dün gece çok verimsizdi. Takımın dinamosu Crespo ikinci devre kendine geldi. Jesus da herhalde maçtan sonra Zajc'a hiç şans vermemesinin ne kadar yanlış olduğunu düşünecektir. (SABAH)
  • "BÖYLE BİR TÜRK TAKIMI İLK DEFA GÖRÜYORUM" Fenerbahçe - Rennes maçı yazar yorumları - FB Haberleri

    SERDAR ALİ ÇELİKLER: GÖMLEK YIRTILDI, SIRA ZİHNİYETTE

    Son derece atletik, kuvvetli ve driplingçi oyunculardan kurulu Rennes takımına 3-0'dan oyununu ve zihniyetini değiştirmeden 3-3'e getirmek, 4-3 olmadığına üzülmek beklenenden erken gelen devrimdir. Jorge Jesus 50 türlü eleştirilebilir. Lakin büyük takım oyun zihniyetini geri kazandırmıştır. Vasatizm gömleği artık yırtıldı. Şimdi sırada başta stadda olan piknik yapar gibi sinen; susan taraftarın vazgeçmişliğini, bırakmışlığını değiştirecek zihniyet dönüşümü var. 
  • "BÖYLE BİR TÜRK TAKIMI İLK DEFA GÖRÜYORUM" Fenerbahçe - Rennes maçı yazar yorumları - FB Haberleri

    Özellikle 30 yaş altı Fenerbahçeliler'in üzerine sinen "evham", "yine mi kötü günler", "bizden bir şey olmaz" gibi negatif düşüncenin dönüşmesi zaman meselesi. Ama kader dönüyor. O silik-loser karakter siliniyor. Açıkçası beklediğimden de erken oluyor. İki kez Fransa'nın en hızlı takımına karşı açık şekilde geri düşüldü ve iki kez geri yakalandı. Taraftarın da yeniden eski winner zihniyetini hatırlaması gerek. Kaybedilen maçlar olacaktır. Farklı mağlubiyetler de olacaktır. Ama artık eski kimliğine kavuşan Fenerbahçe teslim olmayacaktır. Sıra bilhassa 30 yaş altı; tarihindeki winner dönemleri hatırlamayan taraftarın zihniyetinin değişmesinde. O da tam değiştiğinde önlenemez başarılar gelecektir. (HABERTÜRK)
  • "BÖYLE BİR TÜRK TAKIMI İLK DEFA GÖRÜYORUM" Fenerbahçe - Rennes maçı yazar yorumları - FB Haberleri

    ŞANSAL BÜYÜKA: 3-0'DAN 3-3'E GELEN BİR TÜRK TAKIMINI İLK DEFA GÖRDÜM

    Rennes’li oyuncular her gol vuruşunu çok rahat yaptılar… Çünkü Fenebahçe stoperlerinin önünde Arao ya da Crespo bu gol vuruşlarıda hiç yoktular... Rannesli oyuncular cetvel ellerinde gibi ölçtüler biçtiler, vurdular… İçimizi acıtsa bile kabul edelim ki bu golle sonuçlanan vuruşlar kalitenin zirvesiydi...
  • "BÖYLE BİR TÜRK TAKIMI İLK DEFA GÖRÜYORUM" Fenerbahçe - Rennes maçı yazar yorumları - FB Haberleri

    Fenerbahçe bu beraberlik ile grup birinciliğini tehlikeye soktu… Buna rağmen mutsuz değilim… Neden değilim; meslek hayatımda Avrupa takımları karşısında 3-0 yenik duruma düşen, hatta daha fazlasını yiyen, milli takım dahil çok takımımızı gördüm… Ama ben gene meslek hayatımda bir Avrupa takımı karşısında, 3-0’lık ağır yenilginin altından kalkıp skoru 3-3’e getiren bir Türk takımını ilk defa gördüm... (MİLLİYET)

     
  • "BÖYLE BİR TÜRK TAKIMI İLK DEFA GÖRÜYORUM" Fenerbahçe - Rennes maçı yazar yorumları - FB Haberleri

    GÜRCAN BİLGİÇ: KADIKÖY MUCİZESİ

    Rennes takımının oynadığı oyuna, hıza, pas kalitesine bakınca ilk yarının skoruna, "Neden" diye sorma hakkı elinizden gidiyor. Üçüncü bölge baskısını mükemmel yaptıkları gibi, baskıyı yediklerinde de "mükemmel" çıktılar. Fenerbahçe'nin en güçlü tarafı bir anda açığa düştü; hücum presi. Üç golün şoku, maça büyük hırsla gelenleri de takım gibi şaşkına çevirdi. Maça dönmekte, asılmakta belirgin güçlükler olmaya başladı.
  • "BÖYLE BİR TÜRK TAKIMI İLK DEFA GÖRÜYORUM" Fenerbahçe - Rennes maçı yazar yorumları - FB Haberleri

    Kadıköy'ün "itirazı" yine bir duran topla Zajc'ın frikiğinde ayağa kalktı. "Acaba" diye sordurdular rakiplerine ve "O an" beklenmeye başlandı. Bir hata Crespo kaptı. Bir atak Emre Mor attı. 3-0'dan 3-3'e dönen bir "Kadıköy mucizesi" gerçekleşti. Hakeme rağmen, Rennes takımının "kibirine" karşı yaptılar bunu. Saygı duyulacak bir takım ruhu, ayakta alkışlanacak Jesus organizasyonu ve inancını koruyan Fenerbahçe taraftarı ile "kahramanlarla" dolu bir maç yaşandı. Yine helal olsun... (FOTOMAÇ)
  • "BÖYLE BİR TÜRK TAKIMI İLK DEFA GÖRÜYORUM" Fenerbahçe - Rennes maçı yazar yorumları - FB Haberleri

    UĞUR MELEKE: GENESIO NE KADAR HİLE BİLİYORSA JESUS DA O KADAR YOL BİLİYOR

    Sezonu 20 Temmuz’da açan Fenerbahçe’nin 100 günde 21’inci resmi müsabakasıydı bu. Ve en önemlisiydi. Rennes şu anda Avrupa Ligi’nin en iyi beş takımından biri. Yani bu maç Fenerbahçe için bir ‘gerçeklik testi’ idi... Rennes dinamik bir ekip, dörtlü savunmalarının üçü 24 yaş altıydı dün. İki santrforu da öyle. Ama dâhi Genesio o kadar kompakt bir takım yaratmış, öyle yoğun bir futbol oynuyorlar ki, deneyimsiz aksamlarının zaaflarını da kapatabiliyorlar bu yoğunlukla.
  • "BÖYLE BİR TÜRK TAKIMI İLK DEFA GÖRÜYORUM" Fenerbahçe - Rennes maçı yazar yorumları - FB Haberleri

    Jesus ikinci yarıya yoğun bir presle başladı ve Rennes’in 60’a kadar bu ikinci sınavı da hiç fena vermediğini söyleyebiliriz. Bu seviyede bir takımın böyle bir prese karşı geriden bu kadar kaliteli çıkması gerçekten saygıdeğer. Ancak Jesus öyle bir teknik adam ki, “Avcı ne kadar hile bilirse, ayı o kadar yol bilir” atasözünü anımsatıyor insana.  Şu ana kadar mükemmele yakın işlere imza atan Jesus’un sanırım rekabet yaratamadığı tek pozisyon oldu kale. (HÜRRİYET)
  • "BÖYLE BİR TÜRK TAKIMI İLK DEFA GÖRÜYORUM" Fenerbahçe - Rennes maçı yazar yorumları - FB Haberleri

    ERCAN GÜVEN: NAZAR DEĞMESİN

    Hatırlayın, Jorge Jesus ilk maçtan önce “Fransa Ligi altıncısı olmak kolay değil” demişti Rennes’in gücünü belirtek için. Lakin Kadıköy’e geldiğinde Ligue 1’de dördüncülüğe yükselmişti Rennes. 12 maçtır yenilmiyordu. En formda süreçlerinden birini yaşıyordu atletik takım. Ama Fenerbahçe “bitti” demeden bitmiyordu maçlar.

     
  • "BÖYLE BİR TÜRK TAKIMI İLK DEFA GÖRÜYORUM" Fenerbahçe - Rennes maçı yazar yorumları - FB Haberleri

    Jesus ise bu kez değişiklikleri geciktirmedi. Hem de çok büyük tuttu. Sarı kartlı Arao ve İrfan Can ile sakatlanan Henrique’yi ve Pedro’yu kenara alıp Zajc, Emre Mor, Batshuayi ve Alioski’yi sahaya sürdü. Müthiş finale hazırdı artık Fenerbahçe. Ve Jesus hamlesinin meyveleri olgun meyveler gibi daldan düşmeye başladı. İki tanesi Rennes’in başına! Arda’nın Lincoln yerine oyuna girdiği dakika Zajc’ın müthiş serbest vuruşu skoru 2-3 yaptı ve oyunun bitmesine hala on dakika vardı. Ardından Emre Mor’un golü ile gelen beraberlik Fenerbahçe’nin son yirmi dakikaya sıkıştırdığı müthiş oyununun ödülleriydi. Tarih tekerrür etti Kadıköy’de. (MİLLİYET)
  • "BÖYLE BİR TÜRK TAKIMI İLK DEFA GÖRÜYORUM" Fenerbahçe - Rennes maçı yazar yorumları - FB Haberleri

    İBRAHİM YILDIZ: BU SONUÇ LİDERLİĞİ GETİRECEKTİR

    UEFA Avrupa Ligi grup maçında Rennes'le 3-3 berabere kalan Fenerbahçe muhteşem bir geri dönüş yaşattı. Karşılaşmanın 30. dakikasında 3-0 geriye düşen Sarı-Lacivertliler, “her şey bitti” derken küllerinden doğan bir mücadele örneği gösterdi. Avrupa maçlarında üstelik çok formda bir rakip karşısında oyunun henüz ilk bölümünde 3 gol yemek, ardından maça ortak olmak öyle kolay bir iş değil.
  • "BÖYLE BİR TÜRK TAKIMI İLK DEFA GÖRÜYORUM" Fenerbahçe - Rennes maçı yazar yorumları - FB Haberleri

    Futbolcular isteği, oyunda diri kalışları, fiziksel gücü, kazanma arzusu iki golün gelmesindeki en büyük etkendi. Son bölümde, pes etmeyen, yılmayan, mücadeleyi bırakmayan, hata yapmamaya özen gösteren, yardımlaşmayı ilke edinen Fenerbahçe vardı sahada. Kazanma arzusunu ortak bilinç olarak ortaya koyan Sarı-Lacivertli oyuncular, 50 dakika müthiş bir oyunla geri dönüşü sağladılar. Bu sonuç, Fenerbahçe’yi grup birinciliğine götürecektir. (HABERTÜRK)
  • "BÖYLE BİR TÜRK TAKIMI İLK DEFA GÖRÜYORUM" Fenerbahçe - Rennes maçı yazar yorumları - FB Haberleri

    İLKER YAĞCIOĞLU: FENERBAHÇE PES ETMEZ

    Dün geceki maçı tek kelimeyle özetlemek gerekirse inanılmazdı... Maçın ilk 45 dakikası Fenerbahçe adına inanılmaz derecede kötüydü. Ne olduğunu anlamadan kalemizde iki gol gördük. İkinci yarı ise Fenerbahçe olumlu anlamda muhteşem bir maç oynadı.

     
  • "BÖYLE BİR TÜRK TAKIMI İLK DEFA GÖRÜYORUM" Fenerbahçe - Rennes maçı yazar yorumları - FB Haberleri

    Oyunu rakip sahaya yığdı. Baskıyı çok doğru yaptı. Ve Altay'ın kalesine rakibin gelmesini engelledi. Açıkçası, kabus gibi başlayan bir maçta şunu gördük ki, rakip kim olursa olsun Fenerbahçe asla pes etmiyor ve yenilgiyi kabul etmiyor. Bu sonuçla da 3-0'dan skoru 3-3'e getirerek unutulmaz bir sonuca imza attı. Fenerbahçe ilk yarı çok kötü oynadı. İkinci yarı baskıyı doğru yaptı. (TAKVİM)
  • "BÖYLE BİR TÜRK TAKIMI İLK DEFA GÖRÜYORUM" Fenerbahçe - Rennes maçı yazar yorumları - FB Haberleri

    MEHMET ALİ SABUNCU: JESUS'LU FENERBAHÇE'YE SAYGI DUYACAKSINIZ

    82’de Zajc’nın nefis frikiği Kadıköy’ye maçı yeniden başlattı 2-3. 88’de Emre devreye girdi durumu 3-3 yaptı. Maç bu sonuçla bitti, avantaj Fenerbahçe’de şimdi sırada Lucescu var. Jesus hoca kendinden emin ki maç 3-0 olmuş kendinden emin, takımını kenardan uyarıyor, çünkü adam kendine güveniyor. İşte hoca, hemde tecrübeli hoca. Bu zamana kadar İsmail Kartal hariç diğerlerinde hata yapan yönetim Portekizli hoca ile uzun vadeli anlaşma yapmalı. (FANATİK)
  • "BÖYLE BİR TÜRK TAKIMI İLK DEFA GÖRÜYORUM" Fenerbahçe - Rennes maçı yazar yorumları - FB Haberleri
  • "BÖYLE BİR TÜRK TAKIMI İLK DEFA GÖRÜYORUM" Fenerbahçe - Rennes maçı yazar yorumları - FB Haberleri
  • "BÖYLE BİR TÜRK TAKIMI İLK DEFA GÖRÜYORUM" Fenerbahçe - Rennes maçı yazar yorumları - FB Haberleri

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