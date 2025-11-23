Habertürk
        Fenerbahçe, Rizespor'a karşı serisini sürdürdü! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Rizespor'a karşı serisini sürdürdü!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 5-2 yenerken rakibine karşı 13 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 22:05 Güncelleme: 23.11.2025 - 22:06
        F.Bahçe, Rizespor'a karşı serisini sürdürdü!
        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 5-2'lik mağlup etti.

        Son yıllarda rakibine büyük üstünlük kuran sarı-lacivertliler, bu galibiyetle birlikte seriyi 13 maça çıkardı. Karadeniz ekibine karşı ligde 12, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 galibiyet alan Kanarya, bu süreçte oynanan maçlarda 44 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.

        Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi son olarak 30 Eylül 2018 tarihinde sahasında 3-0 mağlup etti.

