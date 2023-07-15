Fenerbahçe, Rodrigo Becao ile anlaştı!
Fenerbahçe, savunma hattına Alexander Djiku'nun ardından bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor; Rodrigo Becao! Becao ile uzun süredir ilgilenen Fenerbahçe, 27 yaşındaki oyuncunun ardından kulübü Udinese ile de anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe, Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyen Rodrigo Becao ile anlaşmaya vardı.
İtalyan ekibiyle sözleşmesinde son yılına giren Brezilyalı stoper uzun süren transfer görüşmeleri sonrası Fenerbahçe ile anlaştı.
Fenerbahçe, bu transfer için İtalyan ekibine 9+1 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
Sarı-lacivertliler ile Udinese arasında anlaşma sağlanırken, son pürüzlerin giderilmesinin ardından Becao İstanbul'a gelecek.
2019-20 sezonunun başında Bahia'dan Udinese'ye katılan 27 yaşındaki Brezilyalı stoper, kulübüyle çıktığı 130 karşılaşmada 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Sarı lacivertliler, 28 yaşındaki Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile görüşmelere devam ediyor.