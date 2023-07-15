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        Fenerbahçe, Rodrigo Becao ile anlaştı!

        Fenerbahçe, savunma hattına Alexander Djiku'nun ardından bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor; Rodrigo Becao! Becao ile uzun süredir ilgilenen Fenerbahçe, 27 yaşındaki oyuncunun ardından kulübü Udinese ile de anlaşmaya vardı.

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 00:10
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        Fenerbahçe, Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyen Rodrigo Becao ile anlaşmaya vardı.

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        İtalyan ekibiyle sözleşmesinde son yılına giren Brezilyalı stoper uzun süren transfer görüşmeleri sonrası Fenerbahçe ile anlaştı.

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        Fenerbahçe, bu transfer için İtalyan ekibine 9+1 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

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        Sarı-lacivertliler ile Udinese arasında anlaşma sağlanırken, son pürüzlerin giderilmesinin ardından Becao İstanbul'a gelecek.

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        2019-20 sezonunun başında Bahia'dan Udinese'ye katılan 27 yaşındaki Brezilyalı stoper, kulübüyle çıktığı 130 karşılaşmada 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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        Sarı lacivertliler, 28 yaşındaki Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile görüşmelere devam ediyor.

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        Bir diğer transfer Mert Müldür ile anlaşıldı ve kadroya katılması an meselesi.

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        Sarı lacivertliler, bu transfer için oyuncu ile anlaştı, kulübüyle görüşmeler sürüyor.

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