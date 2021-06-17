Fenerbahçe rota yeniden Marco Silva!

Fenerbahçe'de teknik direktör konusundaki hareketlilik devam ediyor.

Habertürk Spor'dan Ayhan Şensoy'un haberine göre; Nuno Espirito, Sergio Conceicao, Manuel Pellegrini ve Lucien Favre ile kurduğu temaslardan sonuç alamayan Fenerbahçe, Marco Silva'ya döndü. Sarı-lacivertli yönetim Silva'ya 3 yıllık sözleşme teklif etti.

44 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı teklifi kabul etmesi halinde yıllık 3 milyon Euro alacak.

Fenerbahçe'nin kendisine sunduğu projeyi beğenen Marco Silva 1 hafta içinde kararını verecek.

Sporting Lizbon, Olympiakos, Hull City, Watford ve Everton gibi takımları çalıştıran Marco Silva, 1.5 yıldır boşta. Portekizli çalıştırıcı geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, bu süreçte birçok teklif aldığını ancak kendisine uygun bir proje olmadığı için kabul etmediğini belirtmişti.