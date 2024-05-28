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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’ne gidecek mi? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’ne kaçıncı turdan katılacak, kaç ön eleme oynayacak?

        Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gidecek mi? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaçıncı turdan katılacak?

        Fenerbahçe, 2023-2024 Süper Lig sezonunu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlarken, Şampiyonlar Ligi'ne kaçıncı turdan katılacağı merak konusu oldu. UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada yer alan Türkiye, 2024-2025 sezonunda 5 takımla Avrupa arenasında mücadele edecek. İşte Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ve sarı lacivertlilerin oynayacağı ön eleme sayısı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 00:40 Güncelleme: 28.05.2024 - 00:40
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        UEFA Konferans Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla ülke puanına önemli katkıda bulanan Fenerbahçe, ligi ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazandı. 2024-2025 sezonunda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek sarı lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi’ne kaçıncı turdan katılacağı ve muhtemel rakipleri taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’ne gidecek mi? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’ne kaçıncı turdan katılacak, kaç ön eleme oynayacak?" İşte detaylar...

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        FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE KATILACAK MI?

        Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak. Böylelikle grup aşamasına ulaşmak için 3 tur geçmek durumunda olacak.

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        FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turunda ki rakipleri ya Sırbistan'dan Partizan ya İsviçre'den Lugano olacak. 2. ön eleme kura çekimi 19 Haziran'da gerçekleştirilecek. Maçlar 23-24 Temmuz, 30-31 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

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        Fenerbahçe, 2. ön eleme turunu geçerse 3. ön eleme turuna yükselecek. Bu turdaki muhtemel rakipler; Fransa'dan Lille, İskoçya'dan Rangers, Avusturya'dan Salzburg, Çekya'dan Slavia Prag olacak.

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