Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt mi katılacak, ön eleme oynayacak mı? İşte muhtemel rakipler
2023-2024 Süper Lig sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini kaptı. Önümüzdeki sezon ülkemizi Avrupa'da temsil edecek sarı kırmızılıların muhtemel rakipleri belli olurken, Şampiyonlar Ligi'ne hangi turdan katılacağı merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan başlayan Galatasaray, 3 takımı eleyerek Devler Ligi'nde grup aşamasına geçmeyi başarmıştı. İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...
Süper Lig'in sona ermesinin ardından, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt mi katılacak sorusu taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. Bilindiği gibi Avrupa kupalarına katılım ve ön eleme sayısı Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden alınan başarılar doğrultusunda değişkenlik göstermektedir. Peki, "Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt mi katılacak, ön eleme mi oynayacak? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler?" İşte detaylar...
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT Mİ KATILACAK?
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak ve turu geçmesi durumunda adını gruplara yazdıracak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?
Galatasaray play-off turunda doğrudan Kızılyıldız, İsviçre Ligi Şampiyonu ve Ukrayna Ligi şampiyonu ile karşılacak.
Galatasaray'ı play-off turunda muhtemel rakipleri; Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Kızıl Yıldız (Sırbistan), Young Boys (İsviçre), Dinamoz Zagreb (Hırvatistan) ve PAOK (Yunanistan)
Maccabi Tel Aviv (İsrail), Bodo Glimt (Norveç), Ferençvaroş (Macaristan), Karabağ (Azerbaycan), Slovan Bratislava (Slovakya) olası rakipler
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FORMAT DEĞİŞTİ
UEFA'dan geçtiğimiz yıl yapılan açıklamada Şampiyonlar Ligi'nin takım sayısının 2024 itibarıyla 32'den 36'ya yükseltileceği açıklanmıştı.
2024-25 sezonuyla birlikte 34 takım lig başarılarına göre, 2 takım da geçmiş performanslarına özel davetle göre turnuvalara katılacak.
Geleneksel grup aşaması da yerini lig formatına bırakacak. İsviçre sistemi olarak adlandırılan yeni modelde turnuva lig usülüne göre oynanacak.
Takımlar 6 yerine 8'er maç yapacak. 36 takımlı ligi ilk 8 sırada tamamlayanlar, tur atlayacak. 9-24 arasında 16 takım play-off oynayacak. Turu geçen takımlar, son 16 turunda mücadele edecek.
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de benzer bir format uygulanacak. Her iki turnuvaya da grup aşamasında 36 takım katılacak.