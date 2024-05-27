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        Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Başkan adayları kimler?

        Fenerbahçe Kulübü yeni başkanını seçmek üzere Olağan Seçimli Genel Kurulu'nu gidiyor. Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un için yarışacağı başkanlık seçiminin tarihi taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak seçimin tarihi ve saati kulüpten yapılan açıklama ile belli oldu. İşte Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi...

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        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 21:11 Güncelleme: 27.05.2024 - 21:14
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        Fenerbahçe Kulübü'nde yeni başkan belli oluyor. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı tarihi belli olurken, başkanlık yarışısında adaylar netlik kazandı. Hatırlanacağı gibi mevcut başkan Ali Koç, 2018 yılından bu yana Fenerbahçe Kulubü'nde başkanlık görevini yürütmekteydi. Peki, "Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta 2024? Başkan adayları kimler?" İşte Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi ve saati...

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        FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

        Fenerbahçe, olağan seçimli genel kurul toplantısının 30-31 Mayıs tarihlerinde, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 8-9 Haziran tarihlerinde Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılacağını açıkladı

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        FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ ADAYLARI

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağan seçimli genel kurulda başkanlığa yeniden aday olacağını açıkladı.

        Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurul için daha önce başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran ise yeniden adaylığını ilan eden Ali Koç lehine çekildiğini duyurdu.

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        Fenerbahçe’de 1998-2018 yılları arasında başkanlık yapan Aziz Yıldırım seçimlerde aday olduğunu duyurdu.

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        2018 yılında yapılan seçimde mevcut başkan Ali Koç’a kaybeden Aziz Yıldırım görevini bırakmıştı.

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