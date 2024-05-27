Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home) filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2021 yılında vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Jon Watts oturmaktadır. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi hakkında tüm merak edilenler...
Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi 27 Mayıs Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Tom Holland ve Zendaya'nın paylaştığı film, Örümcek-Adam: Eve Dönüş ve Örümcek-Adam: Evden Uzakta serisinin devamı niteliğindedir. Peki, "Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok ne zaman çekildi?" İşte Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi konusu ve oyuncuları...
ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ YOK KONUSU NEDİR?
Örümcek Adam'ın kimliği ifşa edilerek onun ve sevdiklerinin hayatı, halkın gözü önüne serilir. Kendisini büyük bir kaosun ortasında bulan Peter, aynı zamanda suç ortakları olarak lanse edilen MJ ve Ned'in hayatının da olumsuz etkilenmesine şahit olur. Arkadaşlarının üniversiteye girme şanslarının yok olmasına seyirci kalmak istemeyen Peter, sırrını geri vermesi için Dr. Strange'den yardım ister. Peter'ın yakarışından etkilenip ona yardım etmeyi kabul eden Strange, Unutma Büyüsü'nü yapmaya başlar. Ancak bu büyü; MJ, Ned, May ve Happy'nin de Örümcek Adam'ın kim olduğunu unutmasına neden olacaktır.
ÖRÜMCEK ADAM EVE DÖNÜŞ YOK OYUNCULARI KİMLER?
Tom Holland: Spider Man
Zendaya: MJ
Benedict Cumberbatch: Doctor Strange
Jacob Batalon: Ned Leeds
Jon Favreau: Hogan
Jamie Foxx: Electro
Willem Dafoe: Green Goblin
Alfred Molina: Otto Octavius