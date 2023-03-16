FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Sevilla'ya ilk maçta 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, çeyrek finale kalmak için rakibini en az 3 farkla yenmek zorunda. Mücadele sarı-lacivertlilerin 2 farklı üstünlüğüyle sona ererse, karşılaşma uzatmalara taşınacak. Her türlü beraberlik ve Sevilla galibiyeti ile Fenerbahçe'nin tek farklı galibiyetlerinde ise turu geçen taraf İspanyol ekibi olacak.