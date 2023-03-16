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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla'yı ağırlayacak. İspanya'da oynanan ilk maçı 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, taraftarı önünde tur bileti arayacak. Zorlu mücadele öncesi teknik direktör Jorge Jesus, sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı muhtemel 11'i...

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  • Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı şifresiz mi ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, tur için sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler, son 16 turu ilk maçında İspanya'da 2-0 mağlup olduğu Sevilla'yı Ülker Stadı'nda konuk edecek.
  • Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı şifresiz mi ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Kanarya, rövanş maçında taraftarının da desteğiyle Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalmayı sağlayacak skor bulmayı hedefliyor.
  • Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı şifresiz mi ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    2008'DE ELEMİŞTİK

    2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşen sarı-lacivertliler, İspanyol rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.
  • Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı şifresiz mi ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    FENERBAHÇE-SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe-Sevilla maçı bu akşam saat 20.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver yönetecek. Müsabakada Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak.
  • Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı şifresiz mi ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

    Sevilla'ya ilk maçta 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, çeyrek finale kalmak için rakibini en az 3 farkla yenmek zorunda. Mücadele sarı-lacivertlilerin 2 farklı üstünlüğüyle sona ererse, karşılaşma uzatmalara taşınacak. Her türlü beraberlik ve Sevilla galibiyeti ile Fenerbahçe'nin tek farklı galibiyetlerinde ise turu geçen taraf İspanyol ekibi olacak. 
  • Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı şifresiz mi ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    KANARYA'DA 2 EKSİK

    Fenerbahçe, Sevilla karşısına, sakatlığı devam eden Luan Peres ve ilk maçta sakatlanarak oyundan çıkan Lincoln Henrique'den yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda, isimleri UEFA'ya bildirilmeyen Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun da yer almayacak.
  • Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı şifresiz mi ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
  • Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı şifresiz mi ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    ALTAY
  • Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı şifresiz mi ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    OSAYI
  • Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı şifresiz mi ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    SAMET
  • Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı şifresiz mi ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    SZALAI
  • Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı şifresiz mi ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    FERDİ
  • Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı şifresiz mi ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    ARAO
  • Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı şifresiz mi ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    CRESPO
  • Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı şifresiz mi ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    ZAJC
  • Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı şifresiz mi ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    ROSSI
  • Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı şifresiz mi ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    VALENCIA
  • Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı şifresiz mi ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    BATSHUAYI

Haberi Hazırlayan : Uğur Sarıkaya
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