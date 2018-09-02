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Fenerbahçe sezonu açıyor

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yarın yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon öncesi ilk antrenmanını yarın yapacak, 2018-2019 sezonu kombine biletler de yarın satışa sunulacak

02 Eylül 2018 Pazar, 17:27:33 | Güncelleme:

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, geride kalan sezonda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan ve Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde final oynayan başantrenör Zeljko Obradovic'in öğrencileri, yeni sezon öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

Çalışmaların ilk bölümüne 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçlarında milli takımlarının formasını giyecek Melih Mahmutoğlu, Kostas Sloukas, Nicolo Melli, Luigi Datome, Jan Vesely ve Nikola Kalinic katılmayacak.

Fenerbahçe, idmanlarını Barış Hersek, Sinan Güler, Ali Muhammed, Tyler Ennis, Ahmet Düverioğlu, Egehan Arna, Marko Guduric, Joffrey Lauvergne ve Efe Ergi Tırpancı'nın yanı sıra genç basketbolcular Yordan Minchev ve Tarık Biberovic'in katılımlarıyla yapacak. Milli takımlarda yer alan sporcuların yerine bu dönemde Alen Omic, Nikola Dragovic, Yesukan Onar, Gökhan Şirin ve Djordie Drenovac da Fenerbahçe idmanlarında bulunacak.

HAZIRLIK TURNUVALARI

İstanbul'da hazırlıklarını 13 Eylül'e kadar sürdürecek sarı-lacivertliler, 14 Eylül'de gideceği İtalya'nın Cagliari kentinde 15-16 Eylül'de düzenlenecek hazırlık turnuvasına katılacak.

Sarı-lacivertliler, turnuvada İtalya'dan Olimpia Milano ve Dinamo Sassari'nin yanı sıra Fransa'dan Limoges ile mücadele edecek.

Fenerbahçe, daha sonra 21-23 Eylül'de Hırvatistan'da düzenlenecek Zadar Turnuvası'na katılarak, İsrail'den Maccabi FOX ve İtalya'dan Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek.

Zadar Turnuvası'nın ardından 24 Eylül'de İstanbul'a dönecek Fenerbahçe, geçen günlerde vefat eden eski Panathinaikos Kulübü Başkanı Pavlos Giannakopoulos anısına Atina'da 27-28 Eylül'de düzenlenecek turnuvada yer alacak. Obradovic'in öğrencileri, bu turnuvada Panathinaikos'un yanı sıra Maccabi FOX ve Rusya'dan Khimki ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, sezonun ilk resmi maçına ise 3 Ekim'de Ankara'da Anadolu Efes ile oynayacağı Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesiyle çıkacak.

KOMBİNELER SATIŞA SUNULUYOR

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın 2018-2019 sezonunda Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynayacağı THY Avrupa Ligi ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi maçlarında geçerli olacak kombine kartlarının genel satışı yarın başlayacak.

Satışı 23 Eylül'e kadar sürecek kombine biletlerin fiyatları 600 ile 25 bin lira arasında değişiyor.

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