Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turunda Çekya ekibi Slovacko'yu 3-0 mağlup etti. Mücadeleye hızlı başlayan sarı-lacivertliler 17. dakikada 1-0 öne geçti: Hızlı gelişen atakta topla ceza sahasında buluşan Emre Mor sağ ayağıyla yakın köşeyi gördü ve skoru 1-0'a getirdi. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi yeni ekibiyle ilk golünü atmış oldu.

İlk yarının son anlarında diğer bir yeni transfer Lincoln sahne aldı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Lincoln Henrique şık bir golle ilk yarının sonucunu söyledi: 2-0.

Mücadelenin ikinci 45 dakikasında da üstün oynayan Fenerbahçe 81'de Lincoln'ün golüyle farkı 3'e çıkardı.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Fenerbahçe tur kapısını 3-0'lık skorla aralamayı başardı. Slovacko'da Hofman 48. dakikada kırmızı kart gördü.

Mücadelenin rövanşı 11 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

MAÇIN DAKİKALARI

6. dakikada Lincoln Henrique'nin sol köşeden ortasına Valencia'nın kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

7. dakikada ceza alanı sağında topu alan Zajc, çalımlarla penaltısı noktasına kadar geldi. Sarı-lacivertli oyuncunun yerden şutu sonrası meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı çıktı.

17. dakikada Fenerbahçe'nin öne geçti. Rossi'nin sol kanattan ceza sahası içine attığı pasla buluşan Lincoln Henrique, topu penaltı noktası civarında bekleyen Emre Mor ile buluşturdu. Emre Mor'un sağ ayağıyla kalecinin soluna doğru plasesinde top ağlarla buluştu: 1-0

45+1. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan çalımlarla ceza sahası sağ önüne gelen Emre Mor, faulle durduruldu. Serbest vuruşu kullanan Lincoln Henrique'nin barajın üzerinden aşırdığı meşin yuvarlak, sol köşeden ağlarla buluştu: 2-0.

48. dakikada Slovacko 10 kişi kaldı. Hofmann'ın elle müdahalesi sonrası karşılaşmanın hakemi Joao Pinheiro, oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan attı.

58. dakikada ceza sahası önü sol köşede topla buluşan Valencia'nın vuruşunda, top kalecinin ellerinde kaldı.

81. dakikada Fenerbahçe, Lincoln Henrique ile 3. golü buldu. Sağ kanattan Bruma'nın attığı pasla ceza yayı önünde buluşan Lincoln Henrique, sol ayağının içiyle yaptığı sert vuruşta topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 3-0.

Kalan bölümde başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe, Slovacka'yı 3-0 mağlup ederek 11 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı rövanş maçı öncesi tur için önemli bir avantaj elde etti.

Stat: Ülker

Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Alves Jesus, Luciano Antonio Gomes Maia (Portekiz)

Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu (Dk.77 Novak), Arao, Zajc (Dk. 60 Crespo), Emre Mor (Dk. 60 Bruma), Lincoln Henrique, Rossi (Dk. 60 Serdar Dursun), Valencia (Dk.77 Arda Güler)

Slovacko: ​​​​​​​Nguyen, Reinberk (Dk. 69 Vecheta), Hofman, Kadlec, Doski, Danicek, Havlik (Dk. 46 Levin), Petrzela (Dk. 63 Tomic), Holzer (Dk. 63 Sinyavskiy), Travnik (Dk. 86 Kohut), Kalabiska

Goller: Dk. 17 Emre Mor, Dk. 45+1 ve Dk. 81. Lincoln Henrique (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 48 Hofmann (Slovacko)

Sarı kartlar: Dk. 54 Jorge Jesus (Teknik direktör), Dk. 55 Emre Mor (Fenerbahçe), Dk. 65 Travnik, Dk. 90+2 Sinyavskiy (Slovacko)