Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 3-0 Slovacko | UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maç özeti ve atılan golleri izle
ABONE OL

Fenerbahçe: 3 - Slovacko: 0 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe - Slovacko maçının dakika dakika özeti HTSPOR'da! Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turunda Çekya ekibi Slovacko'yu Emre Mor ve Lincoln'ün golleriyle 3-0 mağlup etti. 10 kişi kalan rakibi karşısında baştan sonra üstün bir oyunla galibiyete rahat uzanan temsilcimizde Lincoln attığı 2 golün yanı sıra 1 de asistle gecenin yıldızı oldu

MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 3-0 Slovacko | UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maç özeti ve atılan golleri izle

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turunda Çekya ekibi Slovacko'yu 3-0 mağlup etti. Mücadeleye hızlı başlayan sarı-lacivertliler 17. dakikada 1-0 öne geçti: Hızlı gelişen atakta topla ceza sahasında buluşan Emre Mor sağ ayağıyla yakın köşeyi gördü ve skoru 1-0'a getirdi. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi yeni ekibiyle ilk golünü atmış oldu.

İlk yarının son anlarında diğer bir yeni transfer Lincoln sahne aldı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Lincoln Henrique şık bir golle ilk yarının sonucunu söyledi: 2-0.

Mücadelenin ikinci 45 dakikasında da üstün oynayan Fenerbahçe 81'de Lincoln'ün golüyle farkı 3'e çıkardı.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Fenerbahçe tur kapısını 3-0'lık skorla aralamayı başardı. Slovacko'da Hofman 48. dakikada kırmızı kart gördü.

Mücadelenin rövanşı 11 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

MAÇIN DAKİKALARI

6. dakikada Lincoln Henrique'nin sol köşeden ortasına Valencia'nın kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

7. dakikada ceza alanı sağında topu alan Zajc, çalımlarla penaltısı noktasına kadar geldi. Sarı-lacivertli oyuncunun yerden şutu sonrası meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı çıktı.

17. dakikada Fenerbahçe'nin öne geçti. Rossi'nin sol kanattan ceza sahası içine attığı pasla buluşan Lincoln Henrique, topu penaltı noktası civarında bekleyen Emre Mor ile buluşturdu. Emre Mor'un sağ ayağıyla kalecinin soluna doğru plasesinde top ağlarla buluştu: 1-0

45+1. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan çalımlarla ceza sahası sağ önüne gelen Emre Mor, faulle durduruldu. Serbest vuruşu kullanan Lincoln Henrique'nin barajın üzerinden aşırdığı meşin yuvarlak, sol köşeden ağlarla buluştu: 2-0.

48. dakikada Slovacko 10 kişi kaldı. Hofmann'ın elle müdahalesi sonrası karşılaşmanın hakemi Joao Pinheiro, oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan attı.

58. dakikada ceza sahası önü sol köşede topla buluşan Valencia'nın vuruşunda, top kalecinin ellerinde kaldı.

81. dakikada Fenerbahçe, Lincoln Henrique ile 3. golü buldu. Sağ kanattan Bruma'nın attığı pasla ceza yayı önünde buluşan Lincoln Henrique, sol ayağının içiyle yaptığı sert vuruşta topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 3-0.

Kalan bölümde başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe, Slovacka'yı 3-0 mağlup ederek 11 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı rövanş maçı öncesi tur için önemli bir avantaj elde etti.

Stat: Ülker

Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Alves Jesus, Luciano Antonio Gomes Maia (Portekiz)

Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu (Dk.77 Novak), Arao, Zajc (Dk. 60 Crespo), Emre Mor (Dk. 60 Bruma), Lincoln Henrique, Rossi (Dk. 60 Serdar Dursun), Valencia (Dk.77 Arda Güler)

Slovacko: ​​​​​​​Nguyen, Reinberk (Dk. 69 Vecheta), Hofman, Kadlec, Doski, Danicek, Havlik (Dk. 46 Levin), Petrzela (Dk. 63 Tomic), Holzer (Dk. 63 Sinyavskiy), Travnik (Dk. 86 Kohut), Kalabiska

Goller: Dk. 17 Emre Mor, Dk. 45+1 ve Dk. 81. Lincoln Henrique (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 48 Hofmann (Slovacko)

Sarı kartlar: Dk. 54 Jorge Jesus (Teknik direktör), Dk. 55 Emre Mor (Fenerbahçe), Dk. 65 Travnik, Dk. 90+2 Sinyavskiy (Slovacko)

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
FUTBOL UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
FUTBOL Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
İbrahim Yıldız: Lincoln müthiş, Emre harika!
FUTBOL "Lincoln müthiş, Emre harika!"
CANLI YAYIN | Breidablik - Başakşehir maçı canlı yayın! Başakşehir maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir maçı canlı izle
FUTBOL Başakşehir kapıyı araladı!
TUR KONYA'YA KALDI! Vaduz 1 - 1 Konyaspor MAÇ SONUCU | Maç özeti ve golleri izle
FUTBOL Tur Konya'ya kaldı!
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Torreira'dan yeni haber var: En iyi teklif Galatasaray'dan... - Son dakika GS transfer haberi
FUTBOL Menajeri açıkladı!
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
FUTBOL Sıra geldi golcüye!
TFF'den yeni uygulama!
FUTBOL TFF'den yeni uygulama!
Olimpiu Morutan transfer oldu! Galatasaray ayrılığı açıkladı! - Galatasaray Transfer Haberleri
FUTBOL Galatasaray ayrılığı açıkladı!
Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda değişiklik
FUTBOL UEFA kadrosunda değişiklik

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.